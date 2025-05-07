歐聯4強｜法迪斯加時奠勝國米7闖決賽　巴塞「四冠」夢碎　費歷克促下場西甲迎皇馬返勝軌 (18:51)

國際米蘭上周中首回合作客被巴塞隆拿逼和3：3，此役憑及時傷癒復出的箭頭拿達路馬天尼斯，於21分鐘接應右翼衛杜費斯傳中先開紀錄。42分鐘，拿達路禁區內被巴塞守將古巴斯掃跌獲判12碼，隊友查漢奴古操刀得手以兩球領前上半場。

巴塞左閘謝拉特馬田分別於下半場54和60分鐘，助攻後衛艾利加西亞及中場丹尼爾奧莫扳平，更於87分鐘由翼鋒拉芬夏比洛尼射入今季第13個歐聯入球反超前3：2，豈料其前線拍檔拉明耶馬在補時3分鐘射門中柱彈出42秒後，國米中堅法蘭斯高阿沙比接應杜費斯傳中射成3：3結束90分鐘比賽，及至加時上半場9分鐘，後備上陣的國米中場大衛法迪斯禁區內控球後冷靜射成4：3完場，總比數贏7：6，平了歐聯4強兩回合最多入球紀錄下，歷來第7次坐亞望冠。

施蒙尼恩沙基賽後說：「巴塞真是一支勁旅，但己隊球員擁有超級表現，這兩回合的演出異常精彩，值得為他們鼓掌。球員若無犧牲的精神和互助，球隊是難以成功的。我很高興能執教這球隊，他們把所有的東西都給了我。」至於在8強首回作客挫拜仁慕尼黑時亦攻入奠勝球的法迪斯則說：「這是瘋狂的一夜。我雖是後備上陣，卻像已比賽了120分鐘。我幸運地取得關鍵入球，但我就是一個永遠最後才肯放棄，以及第一個充滿信念的球員。當打和3：3時，我已相信我軍有力勝出。」

巴塞教練費歷克賽後不滿球證執法道：「我不想談他，但所有『五五波』的判決都有利於國米。」費歷克續稱為麾下的表現自豪，「對賽果失望是正常的，我們會從中領取教訓，這是成長過程之一。我們現雖沒時間訓練，但下場西甲主場大戰皇家馬德里將會返回勝軌」。巴塞今季「四冠」夢碎，但這支已奪西班牙盃和西超盃的聯賽一哥，仍有望榮膺本土「三冠王」。

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