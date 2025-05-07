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NBA｜勇士季後賽次圈作客先取木狼　居里傷退下仗勢缺陣 (19:15)

金州勇士今早（7日）NBA季後賽西岸次圈首戰雖有主將「咖喱仔」史堤芬居里上半場僅出戰約13分鐘因傷退下火線，但星級前鋒占美畢拿及後衛畢迪曉特分別貢獻20分及24分下，作客以99：88輕取三分球命中率只得不足兩成的明尼蘇達木狼，場數領先1：0，在系列賽先拔頭籌，連同丹佛金塊、紐約人及印第安那溜馬，創下史上首次4支客隊皆贏得季後賽次圈首場勝利的紀錄。

西岸7號種子勇士前日首輪以場數4：3淘汰次號種子的侯斯頓火箭，成功「以下剋上」晉級；6號種子的木狼則場數4：1輕取3號種子的洛杉磯湖人晉級。木狼是役初段充分利用體能優勢，首節以20：18領先，但勇士次節把握對方外線手感冰冷，打出26：11攻勢反超比分，更在下半場有射手畢迪曉特獨取22分，占美畢拿亦有14分貢獻，終作客以99：88挫木狼，後者連同上輪對湖人的第5戰，過去兩場三分球命中率76投僅12中，打破季後賽最差紀錄。

37歲球星史堤芬居里傷退後，扛起勇士得分責任的曉特賽後開玩笑道：「今天我是蝙蝠俠，我拯救了一切，畢拿仍是羅賓。」而主帥卡爾亦承認居里勢無緣在後日早上舉行的次戰上陣。

東岸季後賽次圈方面，溜馬今作客頭號種子的克里夫蘭騎士一度最多落後20分，但星級控衛哈利布頓完場前1.1秒射入致勝三分球，帶領球隊以120：119力克有主將米曹轟入48分的騎士，亦是今屆季後賽在第4節或加時賽最後1分鐘落後7分下，第2度反勝對手，場數拉開至2：0。贏波功臣的哈利布頓賽後坦言這就是NBA，就是會發生很瘋狂的事情，「我們不會放棄，並經得起考驗」。

至於奧克拉荷馬雷霆執行副總裁兼總經理森派斯迪（Sam Presti），首度獲選為今屆NBA年度最佳總管。雷霆今季在常規賽取68勝14負，成為西岸兼聯盟常規賽第1。

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