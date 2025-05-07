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桌球｜趙心童盼堅持初心　希望藉世界冠軍讓更多中國人關注桌球 (17:35)

國家隊球手趙心童昨（6日）於桌球世界錦標賽破天荒以業餘身分封王，並成為史上首名中國及亞洲球手揚威這項桌球最高榮譽賽事。相隔一日這名28歲新星在個人社交網留下「堅持初心」四字，並在受訪時希望藉今次奪冠「讓更多中國人關注及愛上這項運動」。

經過假波案長達20個月的停賽期，曾高踞世界排名第7的趙心童重新出發由業餘身分，在世界賽連過9關奪冠而回，寫下中國桌球壇歷史新一頁。他昨接受新華社專訪，被問及這座冠軍對中國桌球的重要性時表示：「我慢慢有感受到一些，我會繼續贏下更多比賽，這樣應該對中國桌球會有很大幫助，也會讓更多人關注及愛上這項運動。」而他又謙稱在自己原本只將目標定在打入正賽，對冠軍想也不敢想，「即使到決賽我仍覺得冠軍離我很遠，因進過決賽的人很多，像韋德這樣的名將6次在決賽都得亞軍，因此絕非想像般容易」。

至於當年趙心童的啟蒙教練是前國手林科宏，他對於愛徒感謝自己「特別感動，我幾乎哭了一晚，覺得師徒二人的所有付出都是值得的」，並稱讚對方文武雙全，不僅桌球悟性高，在學校的文化課也很不錯，成績在班上名列前茅。

另外，在世界賽屈居亞軍的威爾斯籍名將威廉斯，早前曾透露自己正受眼疾所困，據報他將在接下來的休季期接受手術根治。

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