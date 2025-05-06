NBA︱金塊西岸次圈首戰反挫雷霆　約基治獻超級雙雙　艾朗哥頓入致勝三分 (17:33)

西岸4號種子金塊周日才以場數4：3淘汰洛杉磯快艇晉級，反觀雷霆早早直落場數4：0橫掃孟菲斯灰熊後，休兵一周養精蓄銳。約基治此戰跟同入選今季最有價值球員（MVP）最後3強的雷霆後衛基傑奧斯阿歷山大鬥法成為焦點。金塊半場以50：60落後，惟戰至第4節靠約基治獨取18分緊咬比數，至完場前2.8秒更憑大前鋒艾朗哥頓射入奠勝三分球，終以兩分反挫有阿歷山大貢獻33分、10個籃板及8次助攻的雷霆，在系列賽先拔頭籌。而約基治的超級雙雙表現，使他成為繼張伯倫、奧尼爾及安迪度高安普後，歷來第4名在NBA季後賽單仗取至少40分、20個籃板及5次助攻的球員。

東岸方面，3號種子紐約人作客上屆總冠軍兼次號種子波士頓塞爾特人的次圈首仗，法定時間打成100：100平手。有謝倫般遜及安諾比全場各得29分的紐約人，加時藉米卡貝捷斯在「綠軍」最後一擊從謝倫布朗手中抄截成功，守住勝局贏108：105打響頭炮。

此外，NBA今公布年度最佳教練，由帶領克里夫蘭騎士季內兩度締造隊史連勝紀錄兼於東岸常規賽居首的堅尼艾堅遜首度當選。至於日前卸下聖安東尼奧馬刺兵符的76歲名帥普波域治，今在昔日愛徒鄧肯和真路比利攙扶下出席新帥米曹莊遜上任記者會。自去年11月中風後首度公開露面的普波域治，現轉任馬刺籃球事務總裁的他發言時脫下外套，展示印有西班牙文「老闆（El Jefe）」的T裇，並貫徹以往搞笑作風道：「我不再是教練了，我是老闆！」