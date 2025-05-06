桌球｜趙心童師承兩前國手　停賽期間每天訓練改善攻守 (17:00)

2016年展開職業生涯的趙心童，被指打法與英籍傳奇名將「白旋風」韋德相似，及至2021年英國錦標賽踏上首個高峰，在決賽擊敗比利時籍名將比素封王，首膺桌球三大賽錦標，世界排名亦首入前十，其後一度進佔第7位。

不過，這名中國桌球壇新星於2023年捲入假波案，與包括梁文博在內共10名中國球手被指控操控球賽及參與賭博，其中趙心童承認與另一名球員一同在兩場比賽中造假，並親身參與賭波。由於他參與程度為眾人之中最低，終被判刑期最輕的2年6個月及罰款7500萬鎊（約7.7萬港元），其後因配合舉證及認罪而獲減刑至1年8個月，終在去年9月解禁復出（中國國內賽事則被禁至今年7月1日）。

經歷風波後，趙心童失去世界排名及職業球手資格，在多項賽事均要從外圍賽初段打起，年初他於次級巡迴賽Q Tour取得季度第1，獲得未來兩季世界桌球巡迴賽（WST）資格，由2025／26年球季重獲職業資格。結果他在今屆世界賽一鳴驚人，連同外圍賽在內連贏9場封王，寫下多項歷史。

對此教練張東濤賽後透露，趙心童在停賽期間每天準時回學院訓練，包括在遠枱進攻的能力有明顯提升，同時亦積極改善防守，並在多次練習中打出滿分的147，「他是很有靈性的運動員，的確很有天賦，對球的理解是與生俱來的，至於處理球的很多細節問題，在經過教練指點後，他可達到一定高度，這足以說明他的學習能力。」

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