桌球｜國手趙心童世界賽擊敗威廉斯封王　首亞洲球手奪桌球世界冠軍 (03:38)

出生於陝西西安的趙心童，年幼時隨從醫的父母移居廣東，8歲首次接觸桌球，12歲起跟隨前國手伍文忠正式接受桌球專業訓練，翌年便於中國青年賽青年組奪亞軍及深圳公開賽封王而嶄露頭角。2013年世界桌球協會與中國桌球協會於北京成立在英國以外首間世界桌球學院，趙心童正是首批學生入讀受訓。

及至2016年展開職業生涯的趙心童，於2021年英國錦標賽踏上首個高峰，戰至決賽以局數10：5擊敗比利時籍名將比素封王，首膺桌球三大賽錦標，世界排名亦首度殺入前十，其後一度進佔第7位。不過，這名中國桌球壇新星於2023年捲入假波案，與包括梁文博在內共10名中國球手被指控操控球賽及參與賭博，最終趙心童因僅間接參與而被判10人當中刑期最輕的2年6個月及罰款7500萬鎊（約7.7萬港元），其後因配合舉證及認罪而獲減刑至1年8個月，最終在去年9月解禁復出（中國國內賽事則被禁至今年7月1日）。

經歷風波之後，趙心童失去世界排名及職業球手資格，在多項賽事均要從外圍賽初段打起，年初他於次級巡迴賽Q Tour取得季度第1，獲得未來兩季世界桌球巡迴賽（WST）資格，由2025／26年球季重獲職業資格。

今屆世界賽他亦以受邀業餘球手身分率先在外圍賽連過4關後殺入正賽，包括在外圍賽首圈擊敗港將張家瑋。來到正賽後，趙心童先於首圈以局數10：4淘汰威爾斯籍的積克鍾斯，再接連於16強及8強分別以13：10及13：5擊退國家隊後輩雷佩凡與英籍好手華基連。4強遇上7屆冠軍的英籍前「世一」奧蘇利雲，趙心童打出驚喜，在中段連取9局確立領先優勢，全場3次單棒破百下，終以17：7大勝晉級，令他成為繼2016年奪得亞軍的國家隊前輩丁俊暉之後，歷來第2名殺入世界賽決賽的亞洲球手。

趙心童在35局18勝制的決賽面對3屆世界冠軍、在4強淘汰「世一」卓林普的威爾斯名將威廉斯，早段延續強勢拉開7：1，包括在第2及7局分別打出單棒100及104度，其後雙方戰况一度拉鋸，但這名國家隊好手一直保持優勢，並於第3節再度發力拉開至17：8「叫糊」。雖然威廉斯於末節初段發力連贏4局，但趙心童在第30局把握第2次「埋枱」超分鎖定勝利，最終贏18：12，不但首次在這項桌球最頂級賽事封王，更是史上首名來自亞洲的世界冠軍，以及首名業餘身分贏下此項桌球最高榮譽的球手，同時贏下50萬鎊（約514.6萬港元）冠軍獎金。