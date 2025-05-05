劍擊｜港隊男花8強憾負意大利　溫哥華世盃團體賽取第6名 (22:07)

港隊「劍神」張家朗早前於個人賽止步8強，今與蔡俊彥、吳諾弘及梁千雨一同出戰團體賽，在首圈輪空下直入16強鬥波蘭隊。兩隊鬥得激烈，港隊早段一度領先，6局完後仍以30：28稍為領先，隨後曾被對手反超，更落後至34：40。負責守尾門的張家朗最後一節頂住壓力，強力反擊打出一波11：4，最終以45：44險勝，殺入8強。

港男隊隨後碰上頭號種子、世界排名第一的意大利隊以32：45吞敗；轉戰名次賽首戰以45：41擊敗匈牙利隊，惟第5至6名次賽以34：45不敵日本隊，最終以第6名結束溫哥華之旅。決賽則由美國隊以43：41反勝意大利隊封王。

港女隊方面，由陳諾思、鄭曉為、符妤名及關渝澄4名港將出戰團體賽，她們因委內瑞拉隊退賽自動晉級16強，但其後以30：42不敵日本隊，終在名次賽以45：25擊敗智利隊，取得第15名。

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