德甲｜利華古遜失分拜仁第34次封王　卡尼破「無冠魔咒」高唱「We Are the Champions」 (16:45)

拜仁前晚雖在完場前最後一刻作客被RB萊比錫逼和3:3,當日未能慶祝,但球隊職球員昨晚相約在慕尼黑一餐廳觀看利華古遜作客弗賴堡的比賽,結果「藥廠」僅與弗賴堡以2:2言和,令拜仁相隔1年後重奪冠軍,亦將在下輪主場迎戰慕遜加柏後高舉「沙律碟」,其中31歲英格蘭隊中鋒哈利卡尼終於打破生涯「無冠魔咒」,他隨即在社交網發布慶祝片段和相片,包括大噴香檳、與隊友高唱「We Are the Champions」等,更與過去同樣效力英超球隊熱刺的隊友艾歷迪亞互相擁抱,德甲官方社交網也為卡尼發文指出:「He’s finally done it(他終於做到了)。」

至於季尾完約離隊的「老臣子」湯馬士梅拿,亦在拜仁的最後一季奪得個人第13個德甲冠軍,成為德甲史上最多冠軍的球員,超過奪得12次的隊友門將紐亞。此外,拜仁今推出下季採用白色、灰色和亮珊瑚色組合的作客波衫,以紀念主場安聯球場落成20周年。

