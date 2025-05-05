NBA｜畢迪曉特挺身而出取33分　勇士「搶七戰」淘汰火箭4強鬥木狼　 (19:55)

勇士日前連輸兩場被火箭追至場數3：3，雙方需以搶七大戰決勝負，今仗作客雖有史堤芬居里初段手感冰冷，僅取得3分，但上仗分數「食蛋」的畢迪曉特經過兩節後已射入6個三分球，取得22分，助球隊半場51：39領先。火箭下半場第3節一度追至僅落後3分，惟勇士球星史堤芬居里及占美畢拿分別交出19分及12分，球隊更在尾段打出12：0攻勢拉開分差，終作客103：89力克火箭，場數4：3晉級，將與同以下犯上淘汰洛杉磯湖人的木狼爭入西岸決賽。

勇士「老大哥」史堤芬居里賽後認為這個系列賽是生涯面對最艱難的防守之一，「保持耐心同時又不失侵略性才是關鍵，我上半場只得到3分，但我努力打出正確的進攻，終透過得分來展現存在感」。他又讚揚隊友皆站了出來，「過去兩場敗仗，其他人談論我們的執行力、活力等，但我們把一切都排除在外，只知道我們有48分鐘的時間來奮戰」。

至於成為今仗英雄的畢迪曉特，亦透露球隊賽前曾舉行內部會議重整軍心，「從那時起，我就一直保持專注，精神高度集中，會議讓每個人都感到不寒而慄，我們知道什麼時候該投入戰鬥」。

東岸方面，4號種子的印第安那溜馬在季後賽4強首場以逾5成的三分球命中率共攻下19個三分球，其中後衛安祖尼夏特貢獻5記三分球、錄得全隊最高23分，主將哈利布頓亦繳出「雙雙」22分及13次助攻，作客以121：112擊敗頭號種子的克里夫蘭騎士，場數領先1：0。

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