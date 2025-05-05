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港超｜大埔僅和南區痛失兩分　榜首之位讓予理文　將帥球迷賽後爆口角 (18:36)

兩支港超爭標分子大埔及東方今午（5日）佛誕假期繼續征途。大埔主場面對新科菁英盃王者冠忠南區僅和2：2，將榜首之位讓予今輪全取3分的理文，落後1分退居次席。東方則在旺角大球場主場3：1擊敗九龍城，落後理文3分續居第3位。

大埔對南區因後者上周四出戰菁英盃決賽，順延兩日至今午上演。受傷兵困擾的「綠戰士」此戰有伊高沙托尼、陳肇鈞及馬高斯山度士因傷缺陣。南區此戰後備席僅得7名球員，當中包括港足射手史提芬彭利拿。

大埔開賽2分鐘藉死球攻勢，由李家豪開出罰球予加比爾頭槌頂入先開紀錄；未久輪到盧卡斯施展「鐵頭功」，被南區門將伍瑋謙門前擋出。南區較後更多機會向前施壓，但未能創造威脅埋門，完半場前更有中堅黎格爾爭頂時疑被盧卡斯手肘批中，導致鼻樑歪曲兼破血須送院，該隊未有後備中堅下換入前鋒史提芬彭利拿，並由隊長中場佐佐木周客串中堅。

半場領先一球的大埔換邊後續佔上風，盧卡斯52分鐘擺脫佐佐木周後，左腳施射被伍瑋謙接實；這名巴西籍射手4分鐘後施展高難度倒掛，被伍瑋謙撲出。南區68分鐘靠前鋒基哥利被大埔後衛杜國榆拉跌博得12碼，由史提芬彭利拿操刀追成平手。南區81分鐘再靠佐佐木周左路開罰球，艾華頭槌二傳造就黃浩然力壓兩名守衛頂入反超2：1。大埔縱90分鐘由後備入替的翼鋒鍾偉強接應李家豪罰球頂入，但難逃2：2和局，在爭標路痛失兩分，賽後21戰46分排次席。

賽後有個別大埔球迷指摘愛隊表現，使主帥李志堅、球員謝家榮和李家豪到場邊駁斥，需由其他球會職員制止。球會領隊葉志雄則勉勵球員再接再厲，「失分不是輸掉全世界」。今場交出兩助攻的李家豪事後解釋道：「我見佢著大埔衫，球隊贏唔到波，球員都會失落，聽到自己球迷的如此說話會感到氣餒。我哋想失分咩？都唔想㗎，仲話我哋做咩，都已經盡晒力。」他自言未跟貼爭標形勢，一心「只想贏晒，唔使靠人（失分）」，但承認球隊難免因此增添壓力，場上表現變得拘謹。

傷兵滿營的大埔，今仗再有哥倫比亞籍前鋒伊達里奧後備上陣13分鐘因膝傷退下火線，李志堅稱對方傷勢有待檢驗。大埔聯賽餘下3仗，包括本月17日惡鬥傑志，堅sir坦言未思慮一眾傷兵屆時能否復出，「這一刻每場比賽都沒有分別，自己失分就有問題」。

同時間另一仗，東方靠19歲小將李俊霆連續兩場建功，加上巴科爾梅開二度，以3：1擊敗一度由台將楊朝景扳平的九龍城。

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