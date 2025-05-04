桌球｜奧蘇利雲接受BBC訪問稱擬離英移居中東　未談來港計劃 (21:00)

7屆世界冠軍奧蘇利雲在今屆世界賽戰至4強以局數7：17不敵國家隊好手趙心童，無緣爭冠。現定居於英國雅息士郡的他，去年才取得香港居民身分，若留港一定年期將可獲永久居留權，惟他昨賽後接受BBC訪問時未提及會來港，反而表示：「我應該今年內就要離開英國了，我將前往中東，大家拭目以待吧，在別處開始新生活，我不知道結果會怎樣，或許六個月後我會回來。」據報在沙特阿拉伯已開辨桌球學院的「火箭」很大機會在該國定居。

此外，他在訪問中亦暗示有退役打算，「我仍會嘗試打桌球，它是我人生中很重要的一部分，但我必須思考自己的未來要如何，不論是否還打下去」。

根據本報早前專訪中國香港桌球總會主席羅永聰時曾談及，繼奧蘇利雲與卓林普後，據報仍有一名世界排名前十球手正申請做香港居民及待批，他亦坦言桌球名將相繼申請做港人，相信離不開商業因素，「都不會期望他們將來會代表港隊爭冠，更多是互惠互利，享受香港低稅率，至少他們想來港發展。他們不用大成本就取到香港身分證，之後又較易取回鄉證到內地，日後退休不用常在英國打職業賽時，亞洲是很大市場給他們打表演賽。香港是方便城市，又多球迷支持，都是很容易做的決定」。

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