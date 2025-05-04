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體院｜黃鎮廷杜凱琹備戰月中世界賽混雙爭佳績　樂見後輩接捧 (21:50)

賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃，昨（3日）起一連兩日舉辦香港體育學院「體」現日。港乒混雙組合「黃杜配」黃鎮廷（阿廷）及杜凱琹（阿杜）現身活動，勉勵學生向目標奮進，並透露多哈世界賽備戰情况。

今次「體」現日共吸引900名中小學生參加，一嚐成為精英運動員滋味。他們並有機會在港隊平日訓練場地，接受武術、空手道、賽艇和欖球專業教練及運動員的指導。與杜凱琹一同擔任分享嘉賓的黃鎮廷，回憶昔日自己剛做全職運動員時的情境與現時全然不同，「現在資源越來越多，訓練、醫療、宿舍等各方面設施都在升級」。他亦樂見市民重視體育，並表示：「現在香港體育氣氛很好，很多家長支持小朋友做運動員，有積極向上趨勢。」至於自己即將兩歲的女兒，雖然暫未展現出對運動的濃厚興趣，但阿廷希望她能養成運動的好習慣。

今月17日將於卡塔爾多哈舉行世界賽，杜凱琹透露正與來港陪練的華東理工大學球隊緊密備戰，並指今年提前抽籤，令球隊有更多時間作針對性訓練。「黃杜配」曾3次於世界賽混雙摘銅，今次作為賽事3號種子參賽，阿杜盼再次登上混雙頒獎台，「獎牌轉換顏色是有困難，但這也是我的目標。」同時需出戰女單的她笑言抽籤結果雖然被網友「心疼」，但對比朱成竹等女隊員已算好籤，「好多網友感慨我和孫穎莎同一半區，但其實我跟她若要相遇還有好長的距離，好多場硬仗要打」。

黃鎮廷除混雙外，亦要兼男單、男雙項目。他坦承對混雙雖有信心，但今次賽事球枱轉為全新紅色，為屆時發揮增添未知數，「此前比賽從未打過，會提前過去適應」。對於今次港隊陣容，他表示有些小將是首次參加世界賽，樂見後起之秀接班，自己也有給予建議，盼一眾後輩能逐漸適應比賽強度，藉助大賽提升自己。

港乒隊內氣氛活躍，眾將亦不時在社交網上載訓練花邊或歌舞視頻，阿杜認為有助舒緩心情，坦言非常享受自己訓練之餘的時光，「自從玩自媒體開始，見大家對我的評論非常善意，常常鼓勵我，令我在很多方面都會更有自信，也非常開心，謝謝大家對我的支持」。阿廷則笑言自己在陌生領域比較高冷，雖然很少更新內容，但也時常現身於隊友們的評論區支持他們。

至於年尾於紅館上演的WTT年終賽，杜凱琹表示此前一直期待WTT落戶香港，「但沒想第一次就是年終賽」。她指獲參賽名額並非易事，港隊現獲一張混雙項目外卡令她更有動力主場作戰。

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