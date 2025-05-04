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港超｜理文4球大勝暫登頂　港會門將費查主場告別戰嘆為事業家庭「不得不放棄踢球」 (21:30)

理文今午（4日）港超藉憑羅沙、泰法蘇尼、安尼亞及艾華頓各建一功，作客以4：0大勝港會，聯賽打多一場下以47分暫壓過大埔升至榜首，而日前宣布將於完季掛靴的港會門將費查，在953名球迷入場見證下，亦完成生涯最後一場主場賽事，他賽後透露主要原因是需優先考慮事業和家庭，並哽咽道：「我仍有強烈的比賽慾望，承擔責任的難度愈來愈大，令我不得不放棄踢球。」

理文上周四在賽馬會菁英盃決賽以4球大敗予冠忠南區，今仗將中場胡晉銘、門將陳嘉豪及右閘金旻奎復任正選，而中堅杜度因累積黃牌滿額須停賽，由余煒廉取代擔正；港會則有季後掛靴的33歲門將費查擔任隊長，最後一次在主場上陣。

理文翼鋒羅沙是役甫開賽7分鐘頭槌頂入先開紀錄，中堅泰法蘇尼再在37分鐘接應保利臣的角球迎頂破網，這也是前者今季聯賽的首球，半場領先2：0。換邊後55分鐘，理文射手安尼亞拋開至3：0，隊友艾華頓亦在把握對方失誤下單刀「埋齋」，理文終作客以4：0大勝，奪得聯賽四連勝，賽後以21戰47分兼打多一場下，暫以兩分優勢力壓大埔升上榜首，惟主將黃威及安尼亞在中段分別因傷退下火線，未知傷勢如何。

至於今仗落敗的港會，賽前已向效力於球會12年並將會退役的門將費查進行歡送儀式，半場在大銀幕上反覆播放其精華片段，賽後亦成為香港足球會方面的最佳球員，他也親自向球迷逐一道別並合照留念。

費查受訪時一度哽咽，他表示原以為去年已無法再戰港超，能再打一年是種「額外獎勵」。對於決定退役的決定，費查坦言道：「事業和家庭是我優先考慮的因素，尤其妻子有持續的健康問題。我仍有強烈的比賽慾望，自己也是球會最好的守門員之一，但我在港會踢球沒有報酬，加上在香港生活成本很高，我無法平衡一切。」

理文暫代主帥朱兆基亦承認球隊出現疲態，「幾天前才完成決賽，尾段都看到球員太累，所以我們覺得幸好能夠一早先開紀錄」。

另邊廂，去季港超冠軍的傑志縱後備入替的守將鐘樂安尾段被罰直紅被逐，惟仍靠鋒將迪美路夫在64分鐘一箭定江山，作客青衣運動場以1：0小勝標準流浪，積分追至與東方同分，但打多兩場及對賽往績較佳下，以41分升上季席。

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