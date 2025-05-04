亞冠決賽｜吉達破川崎首封王　法明奴兩助攻居功　稱「我軍具備怪物般心態」 (19:33)

吉達艾阿里此役上半場佔盡優勢，前鋒艾雲東尼及中場艾祖漢尼先後於5和6分鐘叩關，但被川崎前鋒門將山口瑠伊瓦解。川崎上半場唯一一次具威脅攻門來自翼鋒馬仙奴在11分鐘左路窄位射門斜出。35分鐘，羅拔圖法明奴左路直線交前線拍檔加連奴，後者之後「推大位」射入世界波打開紀錄。42分鐘，法明奴右路落底線「拗腰」出高波予中場基斯爾頂成2：0結束上半場。

首入亞冠決賽的川崎下半場攻勢雖較多卻破蛋乏力，終淨負兩球飲恨，使曾在1986和2012年在亞冠決賽屈居亞軍的吉達艾阿里首度登頂，且獲得1000萬美元（約7750萬港元）獎金。另值提及的是，曾分別協助利物浦、車路士及曼城在歐聯掄元的法明奴、門將艾度亞文迪和中場馬列斯，均多添一面亞冠冠軍獎牌，而前二者更曾協助利、車兩軍揚威世冠盃。

盛傳將離開吉達艾阿里的巴西籍33歲名將法明奴說：「我永遠堅持為協助球隊友和球隊而盡力以赴，亦為球隊能創造歷史、報答球迷和親友而非常高興和自豪。己隊一直以奪冠為目標，這次成功展示我軍具備如怪物般的心態。」另今屆亞冠4強不敵吉達艾阿里的4屆盟主沙特聯球隊希拉爾解僱教練佐治捷西斯，傳言這名70歲的葡籍名帥已成巴西隊新帥候任人選之一。

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