劍擊｜張家朗花劍世界盃煞科站個人賽8強僅負　認不滿成績盼不甘心情推動進步 (17:44)

身為過去兩屆奧運男子花劍個人賽金牌得主的張家朗，今於花劍世界盃煞科戰的溫哥華站以「世一」身分直入正賽，首兩圈分別以15：9及15：10淘汰韓國及美國籍劍手後，再於16強以15：11力克意籍劍手馬天尼。8強面對世界第14的另一意籍好手大衛菲臘比，雙方拉踞至14：14後，張家朗在「決一劍」下飲恨而回，繼巴黎及開羅站後連續3站在同一階段止步，再次與獎牌擦身而過。其餘隊友方面，從外圍賽殺入正賽的梁千雨及崔浩然，分別於次圈與首圈止步。至於港隊女將陳諾思及鄭曉為則同告於女花個人賽首圈飲恨。戰畢個人賽後，港男、女花隊將在明日的煞科日轉戰團體賽再爭佳績。

賽後張家朗在社交網感言道：「今個賽季再一次八強止步，當然呢個唔係一個我期望嘅成績，只差一步就可以踏上頒獎台，但係正正都係因為呢一種想贏同不甘嘅感覺，推動我繼續進步，改善自己嘅短處，之後仲有團體嘅比賽，繼續努力！」

同日上演的佩劍大獎賽首爾站，港男隊有何柏霖力戰至次圈止步，隊友任俊霖及陳樂熹則首圈止步。至於港女隊的薛雅齊、梁洛文、歐倩瑩則同於首圈下馬。