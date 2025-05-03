排球｜世界女排聯賽香港站下月首落戶啟德體藝館　名宿惠若琪看好新帥趙勇助中國女排進步 (21:10)

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025」將於下月18至22日在啟德體藝館展開，有中國、日本、泰國、意大利、捷克及保加利亞6支球隊來港合演12場賽事，比去年少4場，門票下周三在快達票開售，票價分200至1800元不等。

賽事組委會執行主席石徐惠芬表示，女排聯賽是首個在啟德體育園上演的排球賽，辦賽具有挑戰性，相比紅館可容納1.25萬名觀眾，體藝館僅得1萬座位，預計可坐滿八成。香港排總會長吳守基表示會視乎今屆完賽結果再考慮未來是否繼續在啟德體藝館辦賽。

大會今午於奧海城舉行啟動禮，中國女排名宿惠若琪與楊珺菁，連同前日本隊名將木村沙織、泰國隊名宿保琳婕擔任活動嘉賓。中國排協上月宣布由趙勇接任女排主教練，惠若琪指新帥是副攻出身注重攔網，將為隊伍帶來很大幫助，非常期待球隊首場表現。「女長城」全新陣容平均年齡21歲，惠若琪稱觀看公開集訓時看到很多17歲小將，回想起昔日的自己，「年輕是最大的資本，雖然很困難，但也有很多潛力」。她去年以國際排聯技術代表助理參與香港站賽事，透露今年將以此身分到加拿大分站繼續實習。

至於木村沙織則很開心再次來港，「以前來港比賽已感受到香港球迷的愛戴，就像在主場，退役後訪港還有這麼多支持者，我很意外」。她透露緊接還會出席日本千葉站活動；對於日本女排今年初迎來隊史首名外籍主教練、來自土耳其的Ferhat Akbas，她則認為對球隊具有特別意義。

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