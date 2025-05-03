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港超｜大埔理文東方尚餘4輪爭標白熱化　傑志流浪左右形勢 (19:59)

港超最後一個月踏入爭標白熱化階段，餘下4輪前列3強大埔、理文及東方僅相差1分至4分。榜首大埔受傷兵問題困擾，主教練李志堅坦言只能盡做；理文明日（4日）下午4時半對港會開始連場作客，暫代領軍的助教朱兆基稱，只能以全勝去向大埔施壓。

今季港超踢3循環聯賽，大埔20戰45分暫列榜首、理文及東方分別落後1分及4分緊隨。前3隊已完成對壘，大埔「三殺」理文，對東方2和1負，理文則2勝1負東方，若同分計對賽往績形勢微妙。大埔餘下4場分別為下周一主場對冠忠南區、作客標準流浪及傑志，以及煞科日主場對北區，力爭相隔6年重奪港超冠軍；理文明午鬥港會起未來4場都是作客；21戰38分排第4的傑志最後兩場對大埔及東方，明午作客青衣運動場的對手流浪，連同北區兩隊在最後3場都要對前列3強，或成左右爭標形勢因素。

理文助教朱兆基表示，失落菁英盃後球隊餘下目標已很明確，「無其他餘地，一定要贏哂，至少要不停向大埔施壓，等待對方失分」。他提及餘下4仗除了流浪有足總盃決賽後顧，不能睇低其餘3隊港會、九龍城和北區，無壓力下或踢出來更得心應手，「今季只有作客港會是踢仿真草場，我們有些外援操練和比賽都未踢過仿草，場地會是挑戰」。至於前季獲選「最受球迷歡迎球星」的港會33歲門將費查，在球會社交網宣布將於完季掛靴，明仗是他最後一次在港會主場上陣。

面對陳肇鈞、伊高沙托尼及盧卡斯等多名主力均有傷在身，有多年爭標經驗的大埔主教練李志堅坦言，最後階段只能「有刀有刀、有叉用叉，出到就出，可以跑的都要跑」，希望球隊上下一心，「雖然上月我們輸了兩項盃賽，但球員已踢得好，要向前看。理文陣容深度和攻力理論上不可能失分，所以我們要做好自己，用決心盡做」。

港超前3隊餘下賽程

球隊　餘下對手

1.大埔（20戰45分） 　主vs.南區、客vs.流浪、客vs.傑志、主vs.北區

2.理文（20戰44分） 　客vs.港會、客vs.九龍城、客vs.北區、客vs.流浪

3.東方（20戰41分） 　主vs.九龍城、客vs.北區、客vs.流浪、主vs.傑志

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