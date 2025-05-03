NBA︱傳奇教練普波域治宣布卸下教職　結束29年馬刺主帥生涯 (02:50)

1973年在美國空軍學院展開籃球執教生涯的普波域治，1988年初踏NBA球壇成為馬刺助教，4年後曾轉任金州勇士助教兩年後，於1996年重返馬刺並成為主教練，其間領軍分別於1999、2003、2005、2007及2014年共5次奪得NBA總冠軍，個人亦3次獲膺年度最佳教練及4次出任明星賽西岸主帥，連同助教生涯執教總戰績為1422勝869負，為NBA史上最多勝場教練，季後賽勝場則達170場，為史上第3。

此外，他曾於2016年至2021年兼任美國男子籃球代表隊主教練，並於東京奧運領軍奪金而回；前年他更罕有地在未退役下獲選入籃球名人堂成員。

不過普波域治在去年11月初因輕度中風一度入院而無限期休養，並於上月據報在出外用餐時暈倒再度入院，其後證實並無大礙。結果這名年屆76歲名帥今決定卸下多年教鞭，辭任馬刺主帥，他在聲明中表示：「雖然我對比賽的熱愛和激情依然存在，但我決定是時候辭去主教練職務了。我永遠感謝那些出色的球員、教練團隊、工作人員和球迷。」

值得一提的是，在普波域治任教馬刺這29年間，他曾與多達170個教練交手，聯盟其他球隊亦在此期間合共有303次教練變動。