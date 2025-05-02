亞冠︱吉達艾阿里決戰川崎前鋒封亞洲新王　前英超鋒線鬥4屆日職盟主爭巨額獎金 (22:59)

吉達艾阿里vs.川崎前鋒 HOY TV 76台 周日凌晨00：30直播

亞冠盃今屆改制易名亞冠精英聯賽（ACLE），分組賽改成「瑞士制」聯賽形式，8強至決賽則以賽會制9日內於沙特阿拉伯吉達市舉行。賽事改制後獎金豐厚，亞洲足協（AFC）公布除了參賽球隊可獲80萬美元及每場勝仗額外有10萬美元，晉級16強、8強及4強分別再獲20萬、40萬及60萬美元，冠軍獎金更高達1000萬美元（約7750萬港元），亞軍亦有400萬美元（約3100萬港元）。沙特傳媒報道，若艾阿里奪冠，沙特王室將向每名球員再發放20萬里亞爾（約41.3萬港元）獎金；日本傳媒統計，川崎現已獲650萬美元獎金，一旦奪冠獎金總額多達1250萬美元（約9690萬港元），是日職冠軍獎金3億日圓（約1610萬港元）的6倍。

吉達艾阿里有4名前英超球星羅拔圖法明奴、馬列斯、艾雲東尼與門將艾度亞文迪壓陣，還有兩名前意甲捍將基斯爾與美列迪美羅鎮守防線。今屆8強先挫應屆泰甲冠軍武里南聯，4強憑法明奴及艾雲東尼各入一球以3：1淘汰上季沙特聯冠軍希拉爾，繼1986及2012年後第3次晉身亞冠決賽，前兩次皆屈居亞軍。

川崎前鋒在功勳教頭鬼木達離任後，今季由福岡黃蜂前帥長谷川茂利接手，日職成績回升之餘，在亞冠8強加時險勝艾薩德及4強淘汰有基斯坦奴朗拿度（C朗）領軍的艾納斯首闖決賽，是歷來日本第5隊及連續3屆有日職球隊晉身這項亞洲球會最高級別盃賽的決賽。前屆浦和紅鑽奪冠，上季橫濱水手則兩回合反負居亞。川崎陣中除了日本隊新晉中堅高井幸大，4強建功的翼鋒伊藤達哉曾外流德甲、德乙及比甲。隊長脇坂泰斗表示，今屆突破了隊史亞冠最佳成績3次都只是8強的宿命，提升了球員信心，「我們在進攻和防守都要不惜氣力奔跑，我希望在場上將這種鬥志傳遞給隊友」。他又透露獲賽前球會傳奇名宿中村憲剛鼓勵，要他率領球隊奪冠。