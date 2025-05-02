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英超｜森林主場兩球負賓福特近4仗僅1勝　聯賽跌至第6爭歐聯席位現暗湧 (18:45)

諾定咸森林今晨（2日）英超主場以0：2不敵賓福特，各賽事兩連敗兼近4場聯賽僅1勝下已跌至聯賽第6名，爭前5來屆歐聯席位現暗湧。森林領隊紐奴賽後表示並不擔心球隊在英超的走勢，「我更關注是如何糾正球隊發生的錯誤」。

森林周日在英格蘭足總盃4強以0：2負曼城出局，今仗重返英超與賓福特互有攻守，但44分鐘被賓福特翼鋒奇雲舒哈迪接應守將彌敦哥連斯的長傳近門破網，半場落後一球。賓福特下半場70分鐘再次利用長傳製造威脅，最終由射手尤尼韋沙接應門將菲利根的助攻挑射鎖定2：0勝局。各賽事5場僅一勝的森林賽後34戰得60分，與車路士同分但得失球差7球下跌至第6名，與第3紐卡素及第4曼城分別少2分及1分；賓福特則49分排11名。

上月初仍穩坐英超「三哥」位置的森林，如今跌出前5，不過紐奴賽後表示不擔心球隊在聯賽的走勢，「這是糟糕的一晚，也是一場糟糕的比賽。我更關注是如何糾正錯誤，應該通過更好的防守來解決失球情况」。森林最後4場將作客水晶宮、主場對李斯特城、作客韋斯咸，以及煞科日主場對車路士，或成爭歐聯資格關鍵一戰。

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