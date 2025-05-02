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歐協聯4強｜安東尼射破前曼聯隊友迪基亞　貝迪斯首回合挫費倫天拿　車路士大捷晉決賽高唱入雲　 (17:08)

安東尼馬菲奧斯今晨（2日）罕有地以「私家Q」右腳射破前曼聯隊友門將迪基亞的十指關，助貝迪斯在歐洲協會聯賽4強首回合主場以2：1挫費倫天拿，首闖歐戰決賽形勢佔上風。迪基亞賽後笑言「曾與安東尼訓練1000次，他從沒用右腳破門」。另奪標大熱車路士作客4：1大勝佐加頓斯，晉身決賽高唱入雲。

貝迪斯中場艾沙蘇利開賽6分鐘，便接應前鋒巴卡保底線傳中近射中楣底彈入，並以這入球領先上半場。下半場接戰至64分鐘，貝迪斯翼鋒安東尼馬菲奧斯於禁區頂，先以左腳施射被費倫天拿後衛封阻，但該名曼聯借將反應快立即以右腳抽射「半窩利」世界波，令敵軍門將迪基亞鞭長莫及再度失守。72分鐘，費倫藉隊長後衛盧卡雲尼亞里破門，球隊仍以1：2敗走，次回合將於下周五凌晨在費倫主場舉行。

迪基亞曾於前季與安東尼在曼聯做過隊友一季，他回憶說：「我曾與安東尼訓練1000次，他從沒用右腳破門。」2月初為貝迪斯「地標」的安東尼迄今各賽事上陣19場入6球，貝迪斯名宿兼西班牙前國腳祖亞昆笑稱，願出車綁架安東尼，寓意希望對方來季續留隊。

另一場4強，車路士憑翼鋒查頓辛祖及翼鋒馬度基上半場各建功，加上前鋒尼高拉斯積遜下半場梅開二度，作客4：1輕取至68分鐘才破蛋的佐加頓斯，晉級決賽形勢大好。

其他報道：歐霸4強｜曼聯熱刺分途奏凱有望決賽英超內訌　般奴費南迪斯起孖領魔作客挫10人畢爾包

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