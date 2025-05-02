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NBA｜快艇3星合轟79分主場擊退金塊　追平總場數打搶七戰　紐約人淘汰活塞晉次圈 (16:25)

洛杉磯快艇今早（2日）在NBA西岸季後賽首輪第6戰，憑3名主將夏登、利安納及諾文包威爾聯手攻入79分，主場以111：105擊敗丹佛金塊，總場數追平3：3，要在後日第7戰決勝負，也是今年季後賽首次出現「搶七」戰。

快艇場數落後2：3下，今早回到主場迎戰金塊，雖首節以25：28落後，但夏登在第2節發揮出色，單節轟入17分，助球隊半場以58：57反超前。快艇第3節再打出32：22攻勢拉開分差，最終以111：105擊敗對手，總場數追平3：3，下周日將在金塊主場以搶七大戰決勝負，勝方將晉身次圈對直落4場橫掃孟菲斯灰熊的奧克拉荷馬雷霆。

快艇主帥盧爾賽後對麾下表現也予以讚揚，「夏登在比賽初段奠定節奏，利安納全場表現穩定，諾文包威爾則射入多記關鍵球，他們確實挺身而出，做好比賽準備」。

東岸首圈方面，3號種子紐約人在第6戰尾段落後105：112下，憑日前榮膺年度關鍵球員獎的星級後衛謝倫般遜獨取全場最高40分，包括完場前射入3分波，領銜作客以116：113反勝6號種子底特律活塞，場數贏4：2晉級，次圈將對上屆總冠軍波士頓塞爾特人；塞爾特人後衛賀利地亦獲聯盟頒發最佳體育精神獎，是他繼2020／21年球季效力密爾沃基公鹿時再獲此殊榮。

至於印第安那溜馬在首圈以場數4：1淘汰公鹿後，控衛哈利布頓的父親約翰哈利布頓曾與對方球星「字母哥」安迪度高安普發生衝突，據報溜馬高層與約翰哈利布頓會面後，預計後者將在可預見的未來都不會出席任何溜馬比賽。

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