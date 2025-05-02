明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐霸4強｜曼聯熱刺分途奏凱有望決賽英超內訌　般奴費南迪斯起孖領魔作客挫10人畢爾包 (15:16)

英超難兄難弟曼聯與熱刺今晨（2日）在歐霸4強首回合分途奏凱，曼聯憑隊長般奴費南迪斯梅開二度，作客3：0大勝上半場已踢少一人的畢爾包，今屆歐霸保持不敗；熱刺則主場3：1輕取挪超球隊波杜基林特，有望雙雙晉身決賽上演「英超內訌」，爭逐成為第6隊英超參與來屆歐聯。

曼聯與熱刺今季英超位列中下游分別暫列14及16位，只餘歐霸冠軍可爭。「紅魔」造訪西班牙兼歐霸決賽場地新聖馬美斯球場，翼鋒阿歷真度加拿祖5分鐘入球被判越位無效後，被畢爾包逼搶反攻一輪，前鋒伊拿基威廉斯頭槌攻門僅高出。曼聯受壓卻在30分鐘由中場卡斯米路近門頂入打開紀錄。35分鐘出現關鍵一幕，紅魔前鋒海倫禁區內被主隊中堅丹尼爾維維安拉跌，球證翻看視像裁判（VAR）後改判12碼，兼以破壞明顯入球機會而出示紅牌驅逐維維安離場，般奴費南迪斯操刀得手後，完半場前再半單刀梅開二度，為球隊遙領3球，下半場再無改寫比數，終以3：0領先首回合，今屆歐霸13場8勝5和保持不敗。

般奴費南迪斯累積7球升上歐霸射手榜榜首，這名30歲葡萄牙隊中場今季各賽事已上陣52仗，對此他說：「雖然教練和隊醫常說我需要休息，但我說不用，到我死的時候就會有時間長眠」。他與主帥魯賓艾摩廉賽後亦笑言，中堅哈利馬古尼在第一球攻勢後上到右路，盤球擺脫敵衛再傳中，如像翼鋒令大家喜出望外。這名英格蘭國腳笑稱偶爾盤扭傳中感覺不錯，承認已「一隻腳」入決賽，但強調勝負未分，要專注下周五重返主場的次回合；畢爾包主帥華維迪則直言紅牌改變了戰局，「11人時我們是表現較佳一隊，我認為這個懲罰太嚴苛」。

另邊廂，熱刺在隊長孫興慜續缺陣下，開賽1分鐘已由翼鋒比蘭莊臣頭槌閃電建功，34分鐘中場占士麥迪臣接應長傳半單刀破網，以及61分鐘射手蘇蘭基射入12碼，主場3：1輕取尾段破蛋的波杜基林特，有兩球優勢次回合作客挪威。熱刺領隊普斯迪高路賽後提及，3年前帶隊些路迪出戰歐洲協會聯賽作客對過波杜基林特，已有在仿真草場比賽經驗，「無論是甚麼場地，只要能夠踢出像今仗表現，有球或無球狀態都保持紀律和組織性，對手便很難阻止我們」。他透露被換出的兩名入球功臣麥迪臣與蘇蘭基傷勢料問題不大。

相關字詞﹕歐霸 歐霸4強 英超 曼聯 畢爾包 般奴費南迪斯 熱刺 波杜基林特 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞