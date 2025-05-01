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NBA｜戴歷羅斯隔12年再會香港球迷　盼人生下階段回饋青春　向外界傳遞愛與珍惜生命 (22:20)

去年9月底退役的NBA名宿「玫瑰」戴歷羅斯（Derrick Rose）相隔約12年再訪港，今晚（1日）在灣仔修頓室內場館舉行球迷見面會，親身落場打全場比賽，他也表示希望做到回饋青春、表達愛及珍惜生命的目標，並向各個籃球員寄語道：「紀律和規律是實現長期目標的關鍵。」

身為NBA史上最年輕的年度最有價值球員（MVP），36歲的戴歷羅斯過去曾效力於芝加哥公牛、紐約人、克里夫蘭騎士、明尼蘇達木狼、底特律活塞及孟菲斯灰熊等，直至去年9月正式結束16年職業球員生涯，他本周一由四川成都抵港時已獲近百名球迷接機，翌日再周圍遊覽香港，包括到迪士尼樂園玩樂、中環購物等。他今早亦在主辦方安排下出席訓練營，向7至16歲的年輕球員親自指導籃球技巧。

來到晚上，戴歷羅斯先與被抽中的球迷進行籃球遊戲，考驗大家射球的技術，其後由「玫瑰」與藝人周柏豪及張繼聰等組成的「Team Rose」在5打5比賽對陣「Team GOAT」，兩隊結果經過24分鐘後打成46：46平手完場，大會在活動的尾段再抽出4名幸運兒獲得戴歷羅斯的親筆簽名球衣。

繼2013年再次訪港的戴歷羅斯，他透露今次攜同妻子Alaina Anderson、女兒Layla Rose及兒子London Rose來港，「我不是美食家（foodie），但我確實去過些餐廳，今晚我們也要嘗試中餐館。我亦喜歡購物和購買獨特的禮物，尤其是計劃掛在美國辦公室的畫作，本地的藝術也讓自己留下深刻的印象」。對於香港小將的表現，他認為他們的才華令人難以置信，並表示：「希望透過我的『 DZY』哲學支持他們，意思是不要忘記熱情的年輕人（Don't forget about the zealous youth）。」

另被問及人生階段的計劃，戴歷羅斯透露目標是做到回饋青春、表達愛及珍惜生命，「我已在籃球場上完成所能做的一切，對自己的職業生涯沒有任何遺憾。現時想專注於透過支持和指導年輕人作出場外貢獻，亦希望僱用年輕人到我的公司工作」。他又向香港的籃球員寄語道：「我鼓勵自己兒子每晚保持掌上壓、仰臥起坐和閱讀的習慣，這些習慣可以延續到高中、大學，甚至可能如何爭取成為NBA球員，所以紀律和規律是實現長期目標的關鍵。」

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