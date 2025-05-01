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NBA｜戴歷羅斯修頓辦見面會　忠實球迷讚謙遜努力　「不懈精神鼓舞我們更好地生活」 (19:35)

去年退役的36歲NBA名宿戴歷羅斯（Derrick Rose）今晚（1日）於灣仔修頓室內場館出席球迷見面會，吸引大批球迷到場支持。

這名NBA史上最年輕的最有價值球員（MVP），時隔12年再訪港掀全城浪潮，活動開始前4小時已有不少球迷到場排隊。喜歡羅斯長達16年的香港球迷林先生表示日前也前往廣州南沙參加羅斯見面會，他最喜歡羅斯既有天賦又謙遜努力，「低調做人，高調做事；即使退役，精神永存」。他指羅斯速度快、突破力強，一直是他打籃球兼人生學習對象，「很多同學都說我打波風格似他，謝謝他一直熱愛籃球，雖然我們不以籃球為職業，但他努力不懈的精神鼓舞我們更好地生活」。今場活動會隨機抽取觀眾與羅斯互動，林生特地穿好球衣及羅斯系列球鞋，「隨時準備好，萬一我能幸運抽中同他打球呢！」

另一市民GOAT Lab小球員Hayley則興奮表達對偶像的喜愛，「羅斯給了我衝勁去打好籃球，我想成為他這麼強的球員」。她上午已在球場與羅斯互動，更送上親手製作的玫瑰花，並獲合照與簽名。她分享上午與羅斯7歲小女兒Layla Malibu Rose初識，很快成為場上形影不離的朋友，「她很友好，我送了她一朵玫瑰花髮飾，之後帶著她打球，我們玩得很開心」。Hayley並期待今晚能聽到羅斯分享更多故事，學習他的籃球精神。

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