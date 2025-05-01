菁英盃︱南區4球大勝理文相隔一季再捧盃　亞哥斯達倒戈傳射居功當選最佳　借將趙聡悟下季留效 (20:39)

理文與冠忠南區相隔一季再度決賽碰頭，前屆南區憑射手史提芬彭利拿梅開二度贏2：0，捧走隊史在頂級聯賽首冠。兩隊今季同經歷換帥，分別由理文助教朱兆基及南區領隊貝可泓暫代領軍。今場首個威脅攻門來自理文，前鋒羅沙11分鐘近門頭槌被南區門將顏翱天擋走。

戰至25分鐘，攻勢較多的南區打開紀錄，由曾效力理文5年的中場亞哥斯達門前射門得手。32分鐘，理文中堅杜度後場解圍失誤，被南區射手史堤芬彭利拿門前接球，再扣過門將潘尚希射入空門。3分鐘後中堅基斯在角球攻勢接應亞哥斯達傳中迎頂再下一城，在35分鐘已領先3球。理文中場保利臣之後射門再被顏翱天撲出。南區上半場3次攻門都中龍兼轉化成入球。

南區20歲傑志借將趙聡悟67分鐘策動反擊再入一球。理文後衛周子謙完場前後上射門被南區後衛翟廷峯護空門後，南區終大勝4：0，繼2022／23年一屆再度擊敗理文奪冠，跟傑志同樣兩度贏得菁英盃。頒獎後隊長佐佐木周與一眾球員更走上看台與南區球迷分享捧盃喜悅。

趙聡悟與亞哥斯達賽後分別當選U22星中之星及決賽最佳球員。相比5年前為傑志贏得菁英盃，趙聡悟稱今屆在南區參與更多，比賽更有信心，並確認為求有更多上陣機會，已決定下季留效正式加盟南區；亞哥斯達則稱在決賽不會在乎前東家等事情，只會為現時效力的球隊奮戰，又透露將於季尾完約，且看能否留隊還是轉會其他港超隊。

南區今季港超暫列第6名，如今贏得盃賽冠軍，獲球會獎金60萬元。主席陳文俊稱今季成績已收貨，透露門將伍瑋謙及佐佐木周等主力來季都會留隊，並會跟現有教練團再商討會否請新主教練。

菁英盃自2015／16年舉行至今9屆，賽制須至少起用3名U22球員正選，以增加年輕球員上陣機會；近3屆由香港賽馬會冠名贊助，早前傳今屆結束贊助後將是最後一屆，下季或將投放資源到今季首辦的港超U22聯賽。身兼港超聯賽會發言人的陳文俊稱，菁英盃續辦與否需視乎贊助商馬會與香港足總技術總監莫寧的想法，「需要大家傾出來，不是單方面能夠決定。有菁英盃和U22聯賽點都有作用，年輕球員一定要踢多點比賽」。

南區領隊貝可泓承認，對大勝4球賽果較預期懸殊，「對理文一定有防守性部署，感激球員信任教練團跟足部署」。他認為菁英盃是港超和U22聯賽之間最好的轉接賽事，「我覺得沒有功能重疊」。

理文班主李文恩表示今仗略欠運氣及對手決心較大，惟認為今季打入兩項盃賽決賽已不差，期望球隊在餘下4場聯賽努力爭冠，並透露已開始下季組軍，重申會避免再簽入年紀較大的外援。