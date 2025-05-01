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NBA｜湖人遭木狼淘汰連續兩屆「一輪遊」　40歲占士未為退役定時間表 (18:00)

西岸3號種子的洛杉磯湖人今早（1日）在NBA季後賽首圈第5戰，雖有「大帝」勒邦占士及盧卡當錫聯手攻入50分，但最終在主場以96：103不敵有中鋒高拔貢獻「超級雙雙」27分及24個籃板的6號種子明尼蘇達木狼，場數輸1：4遭對方「以下剋上」淘汰，連續兩屆「一輪遊」。

背水一戰的湖人是役正選改為用小球陣容，前鋒芬尼史密夫成為「中鋒」，惟無阻木狼半場仍領先10分。湖人主將當錫縱在下半場第3節獨取13分，一度反超兩分，但芬尼史密夫末節犯滿離場後，最終主場未能扭轉局勢下以96：103敗走，連續兩屆在季後賽首圈總場數負1：4止步；木狼則將在次圈面對金州勇士與侯斯頓火箭的勝方。

湖人再遭遇季後賽「一輪遊」，年屆40歲的勒邦占士賽後被問及NBA生涯還能持續多久時表示：「說實話，我現在也不知答案。有些事情我會和妻子及團隊商量，亦會自己思考，包括還想繼續打多久。」

至於賽前領先場數3：1的勇士，今在首圈第5戰甫開賽作客已被火箭壓制，早早被拉開比數，令第3節已提早進入「垃圾時間」，雖及後勇士後備兵一度追近比數，但仍難阻球隊終以116：131告負，被火箭追至場數3：2。

此外，亞特蘭大鷹隊澳洲籍後衛戴臣丹尼斯榮膺最佳進步球員（MIP）獎，雖然球隊今季戰至東岸季後附加賽出局，但他今季常規賽場均取14.1分、5.9個籃板及4.4次助攻，更以3.01次抄截成為今季聯盟「偷波王」，結果力壓底特律活塞的星級後衛卡迪根寧咸及洛杉磯快艇中鋒蘇巴錫獲獎。

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