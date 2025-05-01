歐聯4強｜巴塞首回合3：3逼和國米　耶馬百場里程碑建功　獲敵帥讚「50年一遇天才」 (17:25)

前屆亞軍國際米蘭今於歐聯4強首回合早段反客為主，開賽1分鐘便由傷癒掛帥的首席射手馬古斯杜林，接應杜費斯的傳送後腳妙射得手開紀錄。及至21分鐘，杜費斯藉一次角球攻勢接應法蘭斯高阿沙比的二傳後，凌空掛射拉開2：0。僅3分鐘後，巴塞靠耶馬一次精彩盤扭殺入禁區射擦柱彈入追近比數，這名西班牙國腳翼鋒不足兩分鐘後再有一記窄角度射門中楣；不過及至38分鐘，巴塞由中鋒費倫托利斯接應翼鋒拉芬夏比洛尼的頭槌二傳近門射入，扳平2：2完半場。

換邊後巴塞逐漸主導形勢，雖然國米於64分鐘藉一次角球攻勢由杜費斯頂入再度領先，但僅1分鐘後主隊便靠拉芬夏的遠射中楣再反彈國米門將恩尼森馬而入網變「烏龍球」，雙方打成3：3。其後雙方均有贏波機會，其中國米於75分鐘有中場米希拉利恩藉反擊的入球僅僅越位「食詐糊」，巴塞則有耶馬於87分鐘在右路窄角度笠射再度中楣不入，最終兩軍握手言和，下周三凌晨返國米主場再決勝負。

今仗為巴塞上陣百仗里程碑的耶馬全場表現技驚四座，賽後罕有地同時獲兩軍將帥稱讚，國米主帥施蒙尼恩沙基表示：「耶馬毫無疑問是50年一遇的天才，將會是當代標誌性的球員，他的類型是我前所未見的，為己隊製造了很多麻煩。」至於國米守將巴斯東尼亦謂：「我認為他是當今最強的翼鋒，當你面對他時便會明白。」巴塞主帥費歷克則笑言：「我也很慶幸有這樣50年一遇的天才球員，而且他已展示出能在大賽領導球隊踢得更好的能力。」

不過雙方此仗均添傷兵，其中連續4場「食白果」的國米前鋒拿達路馬天尼斯半場傷退，巴塞右閘祖利斯古迪則於上半場末段傷出，二人同樣難望趕及下周中的次回合復出。

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