足球｜C朗美斯同日盃賽4強出局　艾納斯亞冠負川崎前鋒　國際邁阿密無緣中北美盃決賽 (15:23)

首屆亞冠精英聯賽8強至決賽採取賽會制於沙特阿拉伯舉行。川崎前鋒在8強戰至加時才以3：2淘汰卡塔爾勁旅艾薩德，今仗面對有C朗、沙迪奧文尼及祖漢杜蘭3名前英超球星壓陣的艾納斯，並比對手少一天休息，卻在開賽10分鐘先開紀錄，由27歲翼鋒伊藤達哉乘對手解圍不遠窩利抽射破網；艾納斯29分鐘憑文尼左路切射扳平。C朗及後曾倒掛斜出及頭槌中楣角。43分鐘，曾外流德甲的伊藤達哉突入禁區雖未能起腳，惟隊友的日本U20國腳大關友翔隨即補射入網，半場領先2：1。

川崎76分鐘由後備入替的老將家長昭博門前撞射擴大比數。艾納斯完場前狂攻，87分鐘由艾曼亞耶冷箭追回一球。C朗補時5分鐘入楔禁區接應二傳扣過門將山口瑠伊，準備射空門時卻被川崎後衛佐佐木旭及時飛身封阻，錯失扳平良機後終負2：3；川崎隊史首次晉身亞冠決賽，將對有羅拔圖法明奴、馬列斯及艾雲東尼等球星的吉達艾阿里。

C朗完場後眼泛淚光，相當失望不斷藐嘴攤手。他賽後在社交網發文，稱「有時候夢想需要等待，我為球隊在場上付出的一切感到自豪，感謝一直陪伴我們的球迷」。

在地球另一邊，美職豪門國際邁阿密在中北美洲冠軍盃4強次回合，縱有4大球星美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴踢足全場，並有艾巴先開紀錄，但美斯多次攻門無果，終在主場1：3反負予溫哥華白帽，兩回合輸1：5出局。