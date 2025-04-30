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英超︱曼聯今夏熱身賽鬥費倫天拿　迪基亞或相隔兩年重返奧脫福　迎接「遲來的告別賽」 (21:11)

英超球隊曼聯今日（30日）宣布今夏增加一場季前熱身賽，將於8月9日在奧脫福球場對意甲球隊費倫天拿，除了是季前最後一仗，亦意味該隊曾效力紅魔長達12年的門將迪基亞，離開兩年後有機會回到曼徹斯特市迎接「遲來的告別賽」。

曼聯今季英超戰績不佳已「半放棄」當例行公事，不過已積極部署完季後踢6場季前熱身賽，5月底一完季於28及30日先後到馬來西亞和香港、7月19日到瑞典首都斯德哥爾摩對列斯聯，然後7月底至8月初到美國3個城市分別對韋斯咸、般尼茅夫及愛華頓，最後回到奧脫福球場對費倫天拿後便展開新球季。

迪基亞效力曼聯長達12年上陣多達545場，贏得英超和歐霸冠軍各一次，還有兩奪英格蘭聯賽盃及一次足總盃，但2023年夏天高薪約滿後未獲時任領隊坦夏格留用，之後曾賦閒一年，今季才「出山」以自由身加盟費倫天拿，表現回勇上陣36次有11場零失球。

此外，曼聯周五（2日）凌晨出戰歐霸4強首回合，力爭晉級求獲下屆歐聯席位。其中「紅魔」先作客西班牙鬥西甲球隊畢爾包，縱對手有首席射手奧漢辛斯特因傷缺陣，然而球隊攻力疲弱仍是最大隱憂。

曼聯日前英超作客般尼茅夫再度失分，已連續5場聯賽不勝，不過紅魔早前在歐霸8強次回合戲劇性加時5：4反勝里昂晉級後，主帥魯賓艾摩廉已明言球隊餘下將專注歐霸戰線爭冠，以獲取來屆歐聯席位。賽前亦接獲好消息，養傷多時的翼鋒阿密特迪亞路與後衛馬菲斯迪歷特均已復操，最終趕及列入隨隊名單出征。

今季大勇的阿密特迪亞路自2月受傷後，曼聯近兩個多月攻力大減，各賽事15仗僅入24球。前鋒海倫上仗對般尼茅夫補時逼和才打破6場入球荒。據報這名22歲前鋒與翼鋒阿歷真度加拿祖今夏均有機會被掛牌拋售，讓紅魔籌集資金羅致狼隊攻擊重心馬菲奧斯根夏及一名新前鋒。

今屆歐霸決賽將於畢爾包的聖馬梅斯球場舉行，因此這支現排西甲第4名的球隊上下均渴望在主場捧盃，不過除了西班牙隊翼鋒尼高拉斯威廉斯因傷缺陣一仗後，上輪聯賽才復出上陣約25分鐘狀態成疑，還有球隊首席射手的中場奧漢辛斯特上場西甲對拉斯彭馬斯傷出，肯定缺陣。

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