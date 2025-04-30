NBA｜馬刺小將卡斯迪膺年度最佳新秀　塞爾特人偕溜馬晉季後賽次圈 (19:30)

20歲的史堤芬卡斯迪去夏選秀會以第4順位加盟馬刺，他在今屆常規賽出戰81場，場均取得14.7分、3.7個籃板及4.1次助攻，其中曾分別在1月及3月贏得西岸月度最佳新人，最終他在今屆年度新人票選中，力壓亞特蘭大鷹隊的應屆狀元列沙查（Zaccharie Risacher）及孟菲斯灰熊的謝倫韋斯（Jaylen Wells），榮膺年度最佳新秀獎，他亦是繼「海軍上將」大衛羅賓遜、「石佛」鄧肯及「班馬」雲班耶馬後，隊史第4名奪得該獎項的球員，馬刺也成為第2支連續兩年獲獎的球隊。

季後賽方面，衛冕之師塞爾特人今在東岸首圈第5戰憑第3節打出36：13的攻勢拉開，終在主場以120：89輕取奧蘭多魔術，場數贏4：1晉級，對手將是底特律活塞與紐約人的勝方，前者在同日作客以106：103險勝，追至落後場數2：3。

至於應屆NBA盃盟主的密爾沃基公鹿雖戰至加時賽餘下40秒仍領先7分，但被溜馬連入8分下作客以118：119僅敗，場數輸1：4遭淘汰，連續3屆季後賽「一輪遊」，溜馬則將與克里夫蘭騎士爭入東岸決賽。惟公鹿主將「字母哥」安迪度高安普賽後分別與溜馬控衛哈利布頓的父親約翰哈利布頓（John Haliburton）及另一後衛馬佛連發生爭執，字母哥表明約翰曾說出不尊重言論，而後者隨後已在社交網公開道歉，兒子哈利布頓亦強調「籃球應留在場上」。

另邊廂，丹佛金塊在西岸首圈第5戰有後衛查美梅利轟入8個三分球，全場獨取43分下，主場以131：115擊敗洛杉磯快艇，贏得這場「天王山之戰」並反先場數3：2「叫糊」。

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