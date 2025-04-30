歐聯4強｜巴塞再踏四冠路鬥國米　耶馬爆發勝負關鍵 (19:50)

巴塞隆拿vs.國際米蘭 now643台 明晨03：00直播

巴塞隆拿今季表現穩步上揚，並先後在西班牙超級盃及西班牙盃力克死敵皇家馬德里奪冠而回，而在西甲聯賽暫亦以4分領先皇馬居首，連同歐聯有望衝擊「四冠王」。這支「地上最強」將於明晨的歐聯4強首回合面對前屆亞軍國際米蘭，雙方過去在歐聯共12次交手，巴塞取得6勝4和2負佔優之餘，近况亦看高一線，踏入2025年後巴塞在各賽事取得23勝4和僅1負的佳績，反觀國米各賽事近4場錄得1和3負，近3場更零入球，包括於意大利盃4強遭同市死敵AC米蘭淘汰，在意甲兩連敗後於聯賽榜亦落後拿玻里3分，衛冕形勢被動。

值得一提的是，上季才上位的巴塞17歲超新星拉明耶馬，今季不但已站穩正選席位，更已在各賽事攻入14球及交出24次助攻，包括日前在西班牙盃決賽兩獻助攻領球隊戰至加時以3：2力克皇馬封王。賽前巴塞主帥費歷克亦再度大讚愛將在同齡中出類拔萃，而且「總能帶來驚喜」，認為對方續可在季尾發揮關鍵作用。

至於國米主帥施蒙尼恩沙基賽前則認為球隊近期成績低迷的主因在於缺乏銳氣，「我們需要從內部尋找那股力量，在生理和心理上都要重新『充電』」。而國米中場卡路士奧古士圖深信球隊可走出低谷，「球季還未結束，球隊在雙線仍有機會奪冠，這已是一項成就，必須正面去應對及爭取，我們不會害怕，因大家有過成功的經驗」。

軍情方面，巴塞是役有射手羅拔利雲度夫斯基因傷避戰，料續由近期取代其位置兼有「士哥」的費倫托利斯掛帥，伙拍耶馬及拉芬夏比洛尼攻堅。而國米隊長兼射手拿達路馬天尼斯近3仗「食白果」，今仗能否及時復勇料成關鍵；至於陣中首席射手的馬古斯杜林已傷癒復操，此仗可候命。