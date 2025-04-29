歐聯4強｜阿仙奴PSG搶先機　阿迪達安歷基續巴塞前緣　沙卡迪比利左右大局 (20:39)

阿仙奴vs.巴黎聖日耳門 now643台 明晨03：00直播

阿仙奴及PSG從未染指歐聯冠軍，最佳成績是先後在2006和2020年獲亞軍，故其中一方若在明晨之戰佔先機，便頗有機會第2次坐亞望冠。兩軍曾在歐聯對陣3次，先在2016／2017年球季分組賽兩度言和，今季聯賽階段阿仙奴藉前鋒夏維斯及布卡約沙卡建功，主場以2：0勝出，惟沙卡去年底重創後，至本月初才復出，至今在歐聯和英超近7次上陣期間，不時只能先列後備，結果只斬獲兩球和無助攻，而上場聯賽打和水晶宮只披甲半小時的他，相信將會被委以重任擔正攻堅。

PSG前鋒奧士文尼迪比利的情况與沙卡有點類似，但勝在傷患少，故此一度於去年12月中至今年3月中，在20場比賽獨取25球而震驚球圈，但近5次在歐聯和法甲披甲「食白果」，其間卻又能三度為隊友穿針引線，當中兩個助攻來自歐聯8強兩對阿士東維拉，故論狀態，他應比沙卡為佳。

迪比利與沙卡的狀態成焦點外，兩帥阿迪達與安歷基也是談論話題，事關前者球員時代1999至2002效力巴塞隆拿B隊期間，曾獲於2004年掛靴的安歷基循循善誘。阿迪達說：「我記得安歷基當年極支持年輕球員，能親力親為予以指導，其間不斷灌輸進攻足球和控制戰局的戰術。我從他身上獲益良多。」安歷基則說：「阿迪達已將阿仙奴轉化成具備爭標能力的球隊，他是當今其中一個最優秀的教練。我一直留意這支球隊，所以很了解他們。」

事實是安歷基今季歐聯面對英超球隊確有一手，事關應屆英超冠軍利物浦和維拉之前在淘汰階段先後被PSG踢出局，而且後者這仗能「夫添」出征，面對傷兵不少兼有中場主力湯馬士柏迪停賽的「兵工廠」，或有一定的凱旋機會。

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