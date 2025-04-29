明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯4強｜阿仙奴PSG搶先機　阿迪達安歷基續巴塞前緣　沙卡迪比利左右大局 (20:39)

歐聯明晨舉行阿仙奴主場碰巴黎聖日耳門（PSG）的4強首回合比賽，亦是兩軍西班牙籍主帥阿迪達與安歷基合演的「巴塞隆拿師兄弟內訌戰」，惟勝負關鍵勢在料復任正選的主隊翼鋒布卡約沙卡，以及今季被改造為箭頭的奧士文尼迪比利，能否及時回復最佳狀態？

阿仙奴vs.巴黎聖日耳門   now643台   明晨03：00直播

阿仙奴及PSG從未染指歐聯冠軍，最佳成績是先後在2006和2020年獲亞軍，故其中一方若在明晨之戰佔先機，便頗有機會第2次坐亞望冠。兩軍曾在歐聯對陣3次，先在2016／2017年球季分組賽兩度言和，今季聯賽階段阿仙奴藉前鋒夏維斯及布卡約沙卡建功，主場以2：0勝出，惟沙卡去年底重創後，至本月初才復出，至今在歐聯和英超近7次上陣期間，不時只能先列後備，結果只斬獲兩球和無助攻，而上場聯賽打和水晶宮只披甲半小時的他，相信將會被委以重任擔正攻堅。

PSG前鋒奧士文尼迪比利的情况與沙卡有點類似，但勝在傷患少，故此一度於去年12月中至今年3月中，在20場比賽獨取25球而震驚球圈，但近5次在歐聯和法甲披甲「食白果」，其間卻又能三度為隊友穿針引線，當中兩個助攻來自歐聯8強兩對阿士東維拉，故論狀態，他應比沙卡為佳。

 

迪比利與沙卡的狀態成焦點外，兩帥阿迪達與安歷基也是談論話題，事關前者球員時代1999至2002效力巴塞隆拿B隊期間，曾獲於2004年掛靴的安歷基循循善誘。阿迪達說：「我記得安歷基當年極支持年輕球員，能親力親為予以指導，其間不斷灌輸進攻足球和控制戰局的戰術。我從他身上獲益良多。」安歷基則說：「阿迪達已將阿仙奴轉化成具備爭標能力的球隊，他是當今其中一個最優秀的教練。我一直留意這支球隊，所以很了解他們。」

事實是安歷基今季歐聯面對英超球隊確有一手，事關應屆英超冠軍利物浦和維拉之前在淘汰階段先後被PSG踢出局，而且後者這仗能「夫添」出征，面對傷兵不少兼有中場主力湯馬士柏迪停賽的「兵工廠」，或有一定的凱旋機會。

其他報道：NBA｜戴歷羅斯昨抵港近百球迷接機　今遊迪士尼現身中環購物

其他報道：英超｜高普發文賀利物浦封王稱當下超高興　信前東家有「極正面未來」

其他報道：西甲｜安察洛堤傳6月接掌巴西國家隊　提前離皇馬不領軍征世冠盃

相關字詞﹕歐聯 歐聯4強 阿仙奴 巴黎聖日耳門 阿迪達 安歷基 布卡約沙卡 夏維斯 奧士文尼迪比利 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞