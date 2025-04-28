NBA｜湖人再負木狼陷出局邊緣　JJ列迪克下半場未換人惹議 (21:20)

常規賽排名第3的湖人是役首節一度有10分優勢，但排名第6的木狼其後力追下，半場更以61：58反超。惟湖人決定以勒邦占士、盧卡當錫、韋列士、八村壘和芬尼史密夫打足下半場，為1996／97賽季至今史上首次發生，球隊在第3節再以12分領先。來到最後一節，木狼藉安東尼愛華士攻入16分，加上對方的韋列士最後一擊不果下主場以116：113險勝，場數拉開至3：1，下仗將在周四返回湖人主場。

東岸方面，底特律活塞在季後賽首圈第4戰與紐約人鬥得激烈，但仍主場以93：94告負，場數同樣以1：3落後，惟活塞的添夏達威完場前0.3秒三分球出手時被對手後衛祖殊赫特犯規，當刻沒有吹罰犯規，但球證賽後經過重新檢視後，承認出現誤判。而密爾沃基公鹿球星李拿特曾因右小腿深層靜脈血栓缺陣逾1個月，日前才復出作戰，但今仗戰至初段突因傷離場，據報他阿基里斯跟腱撕裂，惟詳細傷勢需將進行評估，球隊結果主場以103：129不敵印第安那溜馬，場數亦以1：3落後。

至於上屆NBA總冠軍的波士頓塞爾特人則憑主將塔圖獨取全場最高37分下，作客以107：98輕取奧蘭多魔術，場數拉開至3：1「叫糊」。

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