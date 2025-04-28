意甲｜國米突崩潰再負羅馬　各賽事三連敗無入球　麥湯米尼起孖領拿玻里登頂 (17:32)

上周中仍憧憬重溫2010年三冠好夢的國際米蘭，先在意盃4強慘負AC米蘭出局，昨返聯賽主場迎戰羅馬，在上半場15分鐘已有後衛班捷文柏華特因傷退下火線，球隊亦在7分鐘後被「首都狼」前鋒馬迪亞斯索利破門落後0：1，兩軍其後雖互有攻守惟卻無法改寫紀錄，結果羅馬作客贏1：0，近10輪取8勝2和下已升至第6位，相反國際米蘭吞下本季聯賽主場第2敗下已跌至次席，蓋因今晨登場的拿玻里藉中場麥湯米尼上半場梅開二度，以2：0輕取客軍拖連奴，麥湯米尼亦將個人今季意甲入球增至11球，並領拿玻里以34戰74分重登意甲榜首，領先次席的國米3分。

國米主帥施蒙尼恩沙基賽後說：「我們知道巴塞是支怎樣的球隊，我們會帶着尊重去比賽，而且無所畏懼。」國米新添柏華特一名傷兵，加上仍在養傷的主力鋒將馬古斯杜林未知可否趕及周四出征巴塞時上陣，「藍黑軍」要及時反彈並不容易。其餘意甲賽果方面，祖雲達斯迎蒙沙雖有鋒將基倫耶迪斯上半場補時被逐，但仍力保2：0戰果完場，而阿特蘭大僅逼和來訪的萊切1：1後，只領先第4位的祖雲達斯3分。

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