英超︱利物浦登頂史諾拒邀功　帶頭歌頌奠基者高普　5．26舉行勝利巡遊 (19:22)

利物浦主場以5：1大勝熱刺後，提前4輪鎖定英超冠軍，拋離次席阿仙奴15分 ，繼2019／20球季後再度登頂，球隊眾將賽後皆留在晏菲路球場與球迷一同慶祝，勝利巡遊亦會安排在英國時間5月26日舉行，但詳細時間將稍後公布。主教練史諾說：「感覺很棒，但我不想說太多。我現在唯一能做的就是向高普表達我的感激之情，Jurgen Klopp～Lala～la～la～Jurgen Klopp～Lala～la～la～。」這番話正是對前主教練高普的致敬，後者在上季最後一場領軍後曾呼籲球迷以唱出「Arne Slot～Lala～la～la」的方式歡迎史諾。

成為英超史上首位荷蘭籍冠軍教頭的史諾，談及前主教練高普所留下的團隊及球隊文化，稱這些為自己提供莫大的幫助，「球員們的實力有目共睹，但職球員的勤奮文化亦是我們今季能夠取得成功的關鍵之一」。他也坦言當刻得知「紅軍」奪冠的消息時感到相當不真實，「因這一刻的到來付出了巨大的努力，當它真的到來時，需要一些時間才能真正感受」。

球員方面，前鋒穆罕默德沙拿今為紅軍射入拉開4：1那球後，達成個人在英超的185球里程碑，超越曼城名將阿古路 ，成為英超史上最多「士哥」的外援。對於今次終於能在球迷面前贏得冠軍，沙拿感慨道：「這比上次（2020年疫情期間）好100%，尤其有球迷的出現。我們現在雖有一支不同的團隊，但仍能再次證明有能力做到，這是一件很特別的事情。」隊長中堅華基爾雲迪積克則表示，利物浦是當之無愧的勝利者，「我想全世界的每個利物浦球迷都覺得整個星期過得很慢，而在比賽接近尾聲時，時間過得亦很慢，但我很高興我們在世界上最難奪冠的聯賽完成了任務」。

至於般尼茅夫的左閘米路斯卻基斯，也在個人社交網發文祝賀同屬匈牙利隊隊友的利物浦中場蘇保斯拉爾奪得聯賽冠軍，「你值得擁有的，我親愛的朋友」。而米路斯卻基斯早前已傳出成為來季利物浦收購目標，接班蘇格蘭隊國腳的安德魯羅拔臣。

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