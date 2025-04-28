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菁英盃｜理文南區周四旺角場爭冠　賽事與馬會合作今季完結　足總盼續辦待磋商 (15:50)

賽馬會菁英盃決賽周四勞動節（5月1日）下午5時半在旺角大球場，相隔一季再演理文對冠忠南區的爭冠戲碼。香港足總今午（4月28日）舉行賽前記者會，頒發各隊最佳U22球員獎項。菁英盃與馬會的3季合作計劃今季完結，足總總幹事張炎有明言希望賽事續辦，但需與港超聯賽會磋商決定。

賽事冠軍將獲12萬元獎金，亞軍可獲6萬元。南區和理文分別提名南區康樂體育促進會及保良局，作為馬會捐款的受惠機構。奪冠球隊提名機構將獲10萬元捐款，亞軍球隊提名機構則獲5萬元。記招另頒發每隊最佳U22獎項予9隊小將，各人可獲3000元獎金；決賽當日將由傳媒在得獎9人中選出「U22星中之星」，獎金達5000元。

理文與南區曾在2022／23年球季菁英盃決賽碰頭，當時南區贏2：0捧起隊史首項頂級聯賽錦標，理文則曾在2018／19年球季擊敗佳聯元朗捧盃；兩隊去年11月在今季菁英盃分組賽交手，同由南區以1：0勝出。理文暫代主帥朱兆基與南區暫代主帥兼領隊貝可泓，在記者會互動環節互派高帽；朱兆基先笑言球隊決賽會「以快打慢」迎擊，貝可泓則戲稱將「以慢打快」抗敵。

現年20歲的南區中場趙聡悟2019／20年為傑志贏得菁英盃，這次再度衝擊冠軍，希望決賽展現影響力，「踢了5年職業足球，自己在眾多年輕球員中算是較具經驗，希望能交出入球或助攻作為實則貢獻」。連續兩季被傑志借往南區的他，稱在考慮來季去向前想先專注這場決賽，但透露會以上陣時間作為首要考量，「作為小將總是希望尋求更多出場機會，以及一間能讓我不斷進步的球會」。

理文19歲後衛周子謙將迎來職業生涯首場決賽，自言因此自添壓力，「知道南區是一支強隊，而我們很想贏，會有點壓力，惟相信我們能在比賽前調整心情」。他又點名提防南區射手基哥利和史提芬彭利拿，認為理文要奪冠必須防範兩人入球機會。

菁英盃由2022／23年起獲馬會冠名贊助3季共198萬元，雙方合作至今季完結。足總總幹事張炎有認為賽事存在價值顯著盼續辦，惟未來動向需與港超聯賽會磋商，主要考量包括與U22聯賽功能重疊、頂級聯賽場數及下季隊數等。

賽馬會菁英盃最佳U22球員名單：

冠忠南區：趙聡悟

理文：周子謙

大埔：李樂謙

東方：馬希偉

標準流浪：李泳豪

北區：戴子軒

傑志：陳傲軒

九龍城：何瀧浩

港會：韋俊軒

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