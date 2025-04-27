籃球︱全運U22男籃測試賽結束　楊博文壓軸4秒補籃得手　香港U22反勝滿貫稱王 (21:20)

次日賽事有超過1900名觀眾入場。香港甲一男子籃球聯賽球隊的滿貫，是役甫開賽打出12：2的攻勢，但香港U22隊長吳委峻和楊博文聯手轟入22分 ，加上對方中鋒惠龍兒個犯纏身，令香港U22半場以38：43落後。雖然下半場第3節滿貫強攻「顏色地帶」，但香港U22球員曾朗謙在第3節最後一秒射入壓哨三分球，將比分追至54：62。

進入最後一節，香港U22氣勢如虹，逼使對方主力張國銓犯滿離場，並靠吳委峻連得5分且兩度博得「And-1」成功反超比分至75：73，掀起全場高潮。滿貫的歐陽維江縱射入兩個罰球將比分扳平，但楊博文在尾段補籃得手，加上滿貫主將蔡再懃壓哨三分未果下，香港U22隊終以77：75險勝奪冠。

今仗再次貢獻「雙雙」20分和12個籃板成領軍人物的楊博文，賽後透露上半場曾因出現不少個人失誤致心態一度受影響，惟經教練提醒後下半場逐步調整。他亦強調最重要的是加強團隊化學反應，「球隊賽前只練習了一星期，但希望這次比賽能帶動球迷對香港籃球的熱情，證明香港籃球有能力打出好成績」。視NBA名宿洛文為偶像的楊博文又認為，隊友的防守和籃板也成勝負關鍵，勝利是全隊努力的結果。至於射入全場最高23分的吳委峻則稱，一連兩日戰勝甲一傳統強隊為衝擊全運會冠軍注入信心。談及射入反超比分的關鍵一球後的慶祝吶喊，「我很喜歡這種瞬間，比數緊張時正需要這種大心臟」。

季軍戰方面，應屆甲一聯賽殿軍的香港東方憑新加盟的林民淇攻入全場最高27分下，以85：77擊敗甲一聯賽亞軍的永倫，獲得銅牌。林民淇賽後認為紅館音響效果不錯，出場介紹有如國際賽一樣。

此外，全運會香港賽區統籌辦主任楊德強也有到場視察，稱參與這次比賽的球員與教練對場地器材、燈光及觀眾席安排均感滿意。被問到場館地板與界線顏色略為相似，楊德強表示舉行正賽時將作出調整，並認為今次籃球賽選址於紅館的原因是因場地大小及設施均優於過去舉行甲一比賽的修頓室內場館及伊利沙伯體育館。另對於紅館未能設有副場供球員練習，楊德強又表示正賽時或為球隊預留更多熱身時間。

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