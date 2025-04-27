西班牙盃︱巴塞加時三殺9人皇馬　第32次捧盃續向「四冠王」進發　安察洛堤促為西甲奮戰 (19:19)

傷癒復出的皇家馬德里前鋒基利安麥巴比此役先列後備，而養傷6周的左閘費蘭特文迪則復出，但他僅上陣11分鐘便疑又因觸傷大腿退下火線。25分鐘，巴塞隆拿右閘祖利斯古迪迎頂罰球被皇馬門將泰拔高圖爾斯拍出；3分鐘後，巴塞鋒將拉明耶馬禁區內回傳中場柏迪射入打開紀錄。皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞其在上半場補時階段右路連續兩次射門，卻均過不了巴塞門將施捷斯尼的十指關。

皇馬換邊後換入麥巴比，他在70分鐘不負所托射入罰球扳平1：1，而球隊更在7分鐘後，藉中場曹亞文尼迎頂角球得手反超前2：1。82分鐘，拉明耶馬右路起左腳妙射被高圖爾斯拍出；兩分鐘後，巴塞前鋒費倫托利斯半單刀下推過高圖爾斯射入空門追和2：2，使兩軍進入加時作賽。116分鐘，祖利斯古迪禁區頂截獲皇馬中場莫迪歷的橫傳後，推順射入死角，終助巴塞險勝3：2，捧走西班牙盃。

巴塞教練費歷克說：「能在國家打吡戰勝皇馬奪標總是特別的，但為了西甲和歐聯，我們只可以開一天派對。」巴塞現於聯賽領前次席皇馬4分，而周中將在歐聯4強首回合主場大戰國際米蘭。另值提及的是，這仗被換走的皇馬守衛魯迪格和盧卡斯華斯基斯，以及當時仍在場內比賽的中場祖迪比寧咸，於末段分別因向球證迪保高斯方向擲物、激烈投訴及向球證有「攻擊態度」而直接領紅，主帥安察洛堤稱上述事件毫無頭緒，只說：「我為失落冠軍而受傷，但球隊也展示了能在西甲與巴塞競爭的能力。」皇馬此役賽前，今季先後在西甲首循環和西超盃決賽，以0：4和2：5慘負巴塞，其唯一挽回面子的機會只有下月11日晚聯賽出征巴塞。

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