大專｜陳頌賢偕歐陽佩妤獲年度男女最佳　王柳懿王芊懿入選名人堂：感受到香港重視體育 (18:31)

陳頌賢現於理大讀土木工程學，下學年將升四年級，畢業後將專注全職運動員。他過去多次入選大專男子最佳運動員，稱今次成功當選屬意外之喜，「因為同場都是很優秀的運動員，因此我會有些不自信」。去年他於香港主場舉辦的世界賽獲男子團體銅牌，他表示會爭取在7月世大運為港爭光。

來自中大的歐陽佩妤去年在世界賽太極拳及太極扇項目共取兩面銅牌，認為今次獲獎是對她武術生涯最大的認可，並期望藉此推廣武術，讓更多市民關注這項運動，以及期待能參加11月舉辦的粵港澳全運會擴闊眼界。

今年共11名運動員入選大專名人堂，包括巴黎奧運韻律泳國家隊雙金得主王柳懿、王芊懿。這對雙胞胎姊妹去年來港入讀香港教育大學的教育博士學位。她們受訪時稱對獲獎感受到香港重視體育，也受本地學生拼搏精神鼓舞，王芊懿說：「雖然我們運動成績較佳，但他們兼顧學業和運動更勝一籌，值得學習。」二人過去在學士及碩士階段均是要兼顧學業及做運動員，王柳懿承認讀博士更增難度，「這是個不斷解決困難的過程，不過在老師和同學們幫助下已漸入佳境」。她們又透露每周奔波粵港兩地訓練及學習，也感受到全運氛圍愈見濃烈，期待取得佳績。

其餘入選大專名人堂港將，包括巴黎殘奧羽毛球WH2級男單銀牌得主陳浩源、巴黎奧運年輕泳將張心悅；另一得主香港首席混雙代表謝影雪，則與拍檔鄧俊文正身在廈門參加今起舉行的蘇迪曼盃，未能出席頒獎禮。