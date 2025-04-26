港超︱理文主場2：1挫東方追至只差大埔1分　左閘立花稜也跑足大半場攻入生涯最佳入球 (21:30)

賽前兩隊均踢少一場差大埔4分，賽事雨中舉行，開賽3分鐘，東方射手巴科爾接應罰球傳中挑射，僅被理文門將陳嘉豪撲走；理文亦有中場黃威在禁區補射射斜，半場互無紀錄。換邊後初段，理文翼鋒艾華頓門前射斜，而周中有妻子誕下幼女的東方門將葉鴻輝先後撲出艾華頓及羅沙遠射。戰至66分鐘，理文打破僵局，艾華頓開出角球，中堅杜度躍起迎頂破網，這支上屆冠軍4分鐘後再下一城，左閘立花稜也中後場搶到球後「三笘薰上身」，如入無人之境由左路跑到右路，連過兩名守將殺入禁區在葉鴻輝出迎時挑射入網。77分鐘，東方中場馬高斯撞射 ，陳嘉豪在白界前擋走。82分鐘，東方隊長梁振邦禁區內射門中楣彈出，後備入替的19歲小將李俊霆補射追回一球，但為時已晚，理文終勝2：1，聯賽三連勝後反壓東方升上次席，20戰44分追至只落後榜首大埔1分。

理文餘下4場聯賽均作客，對手分別為港會、九龍城、北區及標準流浪。在今季最後一場主場擊敗爭標對手，暫代主教練朱兆基表示，兩隊上半場均踢得較保守，下半場才「撳掣」，「雙方都知無得打和，若輸了基本上已無了（爭標）希望。我們現在都是第2，繼續追。球員都知再無失分餘地，連贏多場後信心慢慢建立起來」。理文緊接下周四傍晚在旺角大球場對冠忠南區，爭逐賽馬會菁英盃冠軍。

立花稜也以一個精彩入球取得今季開齋球，這名29歲日籍左閘笑言當時本想傳球，但四周看不見隊友，所以繼續盤球最終入球，「這可能是我職業生涯的最佳入球和最好回憶之一。三笘薰可以這樣入球很多次，我就只能一次。葉鴻輝是港超最佳門將之一，非常高興可以從他身上取得入球。我們會為冠軍奮鬥到最後」。

東方20戰41分跌至第3，主教練盧比度稱，球隊今仗表現已很好，承認理文有較強陣容和預算，對東方在爭標鬥到最後階段已感滿意。

同日另一場，傑志縱開賽5分鐘先輸12碼，惟憑鄧達思扳平，加上費蘭度與祖連奴尾段各建一功，在旺角大球場以3：1反勝榜尾港會，結束兩連敗，21戰38分續排第4。明午3時兩場港超，九龍城在深水埗運動場對標準流浪、北區主場對冠忠南區。