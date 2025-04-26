籃球︱全運籃球測試賽開戰　楊博文轟30分領港U22險勝東方　讚紅館「Amazing」 (21:15)

全運U22籃球測試賽今午在紅館舉行，共有4支男子球隊參賽。門票此前已透過中國香港籃球總會和東方體育會派發，持票人士下午12時30分起經安檢後入場。測試賽與全運籃球同樣採取國際籃聯（FIBA）規則，每節10分鐘、4節共40分鐘，5犯離場等規則同樣有別於NBA。

今年甲一季後賽亞軍的永倫與另一甲一球隊滿貫打頭陣。永倫開局以23：17領先，半場領先6分。第3節永倫乘勢追擊拉開分差至60：49。惟滿貫在第4節發力，張國銓連續得分將差距縮至1分。最後1分鐘，滿貫憑歐陽維江、蔡再懃各入兩記罰球，終反勝70：68。

攻入全場最高21分的張國銓賽後難掩興奮，形容首次入紅館打波就助球隊取勝令他難忘，「場內設施環境比修頓球場、伊利沙伯體育館靚，氣氛更似職業賽，很震撼」。他稱會爭取表現，希望入選港隊出戰全運。

滿貫隊長惠龍兒（Duncan）對上一次在紅館打波已是2017年姚基金慈善賽，闊別8年重遊舊地稱非常享受，「知道不是場場都能在紅館，所以今日能有機會在這裏打，真的很享受」。此前未參加過全運的他坦言，若有機會都想代表港隊參賽，又相信可容納約1.25萬名觀眾紅館舉辦全運籃球賽，可吸引更多球迷入場。

至於尾場由香港U22迎戰上季甲一聯賽常規賽冠軍香港東方。港隊小將們開局毫不怯場，楊博文更以一記入樽兼反超前成為全場焦點。U22首半場落後36：41，第3節反超前64：62。最後一節節戰況膠着，兩隊戰至79：79平手後，楊博文最後兩個罰球中一球，助球隊以80：79險勝東方，明午4時30分與滿貫爭冠軍。香港東方下午2時與永倫爭季軍。

上周末才從美國返港的楊博文，首次代表港隊出戰即取得30分，他很光榮為港比賽，未來將全力爭取參與全運，又大讚在紅館比賽「Amazing」。他此前獲「香港東方精英運動員獎學金」與東方簽約，大學畢業後將成為香港東方球員。

港隊U22主教練朱加勤表示，球隊上年9月訓練至今已形成「搏命」球風，欣喜隊員今場比賽表現出的鬥心，「個人能力不夠時，我們就用替補方式，務求減少失誤，不要介意出場時間」。他賽前也囑咐小將們能在主場尤其在紅館比賽機會難得，要好好享受比賽。至於全運出戰名單，他則保持神秘，「希望保持大家爭勝心，肯爭就有機會上」。

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