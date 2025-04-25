足球︱皇馬卡馬雲加提早收咧　無緣西班牙盃決戰巴塞　華拉度列西甲慘負貝迪斯率先降班 (20:39)

皇家馬德里今季屢受傷兵困擾，日前西甲挫基達菲後，增添守將阿拉巴及中場卡馬雲加兩名「十字軍」，而觸傷鼠蹊的後者更證實季尾前無法復出，甚至無緣在6月舉行的世界冠軍球會，或令主帥安察洛堤如坐針氈的是，皇馬先在1月西班牙超級盃決賽慘負巴塞隆拿，本月中歐聯8強又被阿仙奴淘汰，現於西甲亦落後巴塞4分，故為免無冠落袋，西班牙盃幾乎已成唯一希望。

皇馬此役料有上仗因足踝受傷缺陣的基利安麥巴比復出，有望與傳言拒絕轉赴沙特阿拉伯聯賽掘金、願與皇馬續約的翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞合作攻堅，但安察洛堤始終關注防務問題，「己隊必須做好防守，之後反擊才會隨之而來。或者巴塞這仗被看高一線，但決賽是什麼事情都可以發生的」。

巴塞被視為西盃奪標熱門的原因，除了踏入今年表現脫胎換骨，各賽事錄得27戰22勝4和1負不敗率高達96%外，亦被廣泛視為歐聯4強中實力最強的球隊，可能更重要的是，巴塞能在今季西超盃和西甲首循環作客情况下，令共失守9次的皇馬兩度俯首稱臣。巴塞此役有中鋒羅拔利雲度夫斯基及後衛阿歷斯巴迪因傷避戰，其位置勢分別由費倫托利斯和謝拉特馬田頂上，至於前線的拉明耶馬與拉芬夏比洛尼近期腳風頗順，其中前者今季兩碰皇馬獨取3球尤為搶鏡，或可率領球隊報卻上季在聯賽和西超盃被皇馬三殺之仇。

今晨西甲第33輪比賽方面，馬德里體育會藉阿歷山大索洛夫、干拿加歷查及祖利安艾華利斯先後建功，主場以3：0擊退鄰會華歷簡奴，賽後以66分續排第3，仍被巴塞拋離10分。貝迪斯以5：1大勝客軍華拉度列後得54分，以兩分反壓少踢一場的維拉利爾，升上可出席下季歐聯的第5位，而續以16分包尾的華拉度列因落後尾四艾拉維斯18分，篤定提早5輪率先降班。

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