NBA｜摩蘭特半場前傷出　灰熊被雷霆大逆轉落後0：3　騎士前鋒伊雲莫比利當選DPOY (19:35)

灰熊賽前兩場作客連敗，是役返回主場，首節藉全隊射入8個三分球共轟入40分，次節亦曾將差距拉開至29分，惟當時已取得15分的後衛摩蘭特，在該節尾段被對方球員杜特撞飛倒地，須提早退下火線。雷霆下半場把握機會反擊，其中第3節打出36：18的攻勢，最終靠星級後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大貢獻31分下，作客以114：108反勝，取得場數3：0領先，下周日第4戰再獲勝的話，便能順利殺入西岸次圈。

另邊廂，洛杉磯快艇在西岸季後賽首圈藉6人得分上雙，包括夏登及利安納分別攻入20分及21分下，主場以117：83輕取丹佛金塊，場數反先2：1；紐約人則有星級後衛謝倫般遜在東岸首圈末節獨取12分，助球隊作客以118：116險勝底特律活塞，同樣總場數領先2：1。此外，昨日在西岸次戰摔傷掛彩的金州勇士主將占美畢拿，今據報接受磁力共振掃描檢查後，未發現骨折或結構性損傷，但仍料因臀肌深層挫傷，無法在後日的第3戰主場上陣。

至於協助克里夫蘭騎士以64勝18負成為東岸常規賽「一哥」的前鋒伊雲莫比利，今當選年度最佳防守球員（DPOY），力壓亞特蘭大鷹隊的戴臣丹尼斯及勇士的祖利蒙特格連，莫比利也成為騎士隊史首位得此殊榮的球員，他在常規賽場均有18.5分、9.3個籃板及3.2次助攻兼錄得1.6次封阻，而前NBA全明星球員的「零號特工」艾利拿斯（Gilbert Arenas）兒子Alijah Arenas據報遭遇嚴重交通意外，這名18歲五星高中籃球員當時已被送往醫院，初步檢查顯示他沒有出現骨折。

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