NBA｜名宿戴歷羅斯隔12年訪港　5月1日修頓辦見面會 (19:32)

曾於2010／11年球季助NBA球隊芝加哥公牛殺入東岸決賽的戴歷羅斯，當季以年僅22歲榮膺年度最有價值球員（MVP），至今仍是NBA史上最年輕MVP得主，更促使聯盟設立「羅斯條款」以表揚潛力新秀球員，他直至去年正式宣布退役。是次戴歷羅斯的見面會，將在5月1日晚上7時至9時在灣仔修頓室內場館舉行，設有「籃球故事及人生經歷分享」與「籃球比試」兩大核心環節。

球迷除了可近距離聆聽他分享NBA生涯重要時刻與人生體悟外，主辦單位更開放現場參與者穿上籃球鞋，與這名傳奇後衞進行限時技術切磋。票價共分為480元、780元、980元及1480元，包括不同級別的入場券及贈品，球迷可由即日起至5月1日期間，在GOAT Lab官網(www.goatlab.net)上註冊成為會員，即可參加是次見面會。

賽事方面，金州勇士今早在西岸季後賽首圈次戰有前鋒占美畢拿在首節摔傷掛彩，加上小將普斯任斯基也因胃部出現問題而短暫離場下，作客以94：109不敵有後衛謝倫格連獨取全場最高38分的侯斯頓火箭，勇士場數被扳平1：1，下周日將返主場爭勝。另邊廂，東岸常規賽「一哥」克里夫蘭騎士主場以121：112險勝邁阿密熱火；2號種子的波士頓塞爾特人則主場以109：100擊敗奧蘭多魔術，兩隊同樣將場數拉開至2：0。

此外，領銜紐約人成為東岸常規賽第3的星級後衛謝倫般遜，榮獲今季年度關鍵球員獎（Clutch Player of the Year），成為這項獎項創立以來的第3名得主，力壓丹佛金塊的主力中鋒約基治及明尼蘇達木狼的主將安東尼愛華士。

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