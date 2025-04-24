香港足球盛會｜4歐洲勁旅訪港門票5月12公開發售　各球迷會5月2優先購票 (17:40)

4支歐洲足球勁旅今年7月會師容納5萬人的啟德體育園主場館，主辨單位今公布門票開售安排及票價詳情。兩場賽事票價由399元起，共設6款門票座位選擇。最頂級的A類位於東、西看台，售價為2499元；B至F類門票售價分別為1999元、1699元、1299元、799元和399元。而大會亦為賽事特設專屬球迷區域，「渣打盃」的利物浦球迷將坐鎮北看台，可選擇1699元（C類）或1299元（D類）門票；AC米蘭球迷則齊聚南看台，統一票價為1699元（C類）。至於北倫敦打吡的阿仙奴與熱刺球迷將分別佔據北和南看台，兩區域的門票均為1699元（C類）。值得一提的是，除了利物浦、阿仙奴及熱刺已落實分別於7月24、29及30日公開操練外，AC米蘭亦將安排公開操練，日程容後公布。

售票日期方面，作為主辦單位合作夥伴的Trip.com將於下周三（4月30日）上午10時起予球迷預訂連門票及住宿的套票。而正賽及公開訓練門票將於5月2日上午10時起先開放予各球會香港官方球迷會在內的各團體和機構預售；同日中午12時起渣打銀行香港信用卡持有人亦可透過Cityline優先購買「渣打盃」門票。而友邦香港及澳門「AIA Vitality 健康程式」白金級及金級會員可於5月7日中午12時起優先訂購「北倫敦打吡」門票。至於兩場賽事及公開訓練門票將於5月12日上午10時起在Cityline公開發售。

門票種類詳情：

香港足球盛會2025 — 渣打盃 — 利物浦 vs AC米蘭

A類門票：2,499元

B類門票：1,999元

C類門票（包括利物浦球迷區I及AC米蘭球迷區）： 1,699元

D類門票（包括利物浦球迷區II）： 1,299元

E類門票：799元

F類門票：399元

香港足球盛會2025 — 阿仙奴 vs 熱刺

A類門票：2,499元

B類門票：1,999元

C類門票（包括阿仙奴球迷區及熱刺球迷區）：1,699元

D類門票：1,299元

E類門票：799元

F類門票：399元

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