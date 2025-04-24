英超︱沙列巴「送禮」阿仙奴遭逼和　阿迪達促麾下重拾力量備戰PSG　利物浦下仗打和熱刺即封王 (19:40)

因應阿仙奴下場歐聯須火拼PSG，阿迪達此役未有以翼鋒布卡約沙卡擔正，改由史達寧負責右路側擊。開賽甫3分鐘，阿仙奴後衛積及基奧柯接應中場馬田奧迪加特左路傳中勁頂破網。27分鐘，水晶宮中場伊比爾治伊斯於禁區頂接應角球射「窩利」彈地波中內柱彈入扳平。42分鐘，阿仙奴翼鋒李安度杜沙特禁區內連過兩關後射門貼柱而入，助球隊以2：1領先上半場。

阿仙奴於下半場60分鐘換入沙卡，此子在80分鐘接應翼鋒加比爾馬天尼利傳中射「窩利」被水晶宮門將甸恩軒達臣拍出底線。兩分鐘後，阿仙奴後衛威廉沙列巴後場控球後，未有交予右路的祖利安添巴或回傳門將大衛拉耶，卻選擇橫傳「醫院波」予正被健碩的敵鋒桑馬迪達緊盯的奧迪加特，結果桑馬迪達截獲皮球及以一記「笠射」中楣底彈入，終助水晶宮逼和2：2完場，也令阿仙奴今季英超和波增至13場。「兵工廠」目前在聯賽領前少踢一場的第6位球隊車路士10分，故此出席下季歐聯形勢仍很樂觀。

阿迪達說：「己隊無法安穩地控制戰局，賽果及表現均令人失望。我們應可在各層面上做得好些。我們下周中將有一場屬於今季最重要的比賽（面對PSG），球隊必須重拾力量。」惟他亦承認這仗缺陣的後衛賓韋特，以及不時串演前鋒的中場米基爾馬連奴有傷在身，暫未知能否趕及下仗復出。另據轉會權威羅曼奴透露，不獲阿仙奴重用的意大利國腳中場佐真奴將在季尾約滿後離隊，下一站料會是巴甲球隊法林明高。

此外，日前宣布今夏約滿離開曼城的中場奇雲迪布尼，據報以家庭為由不會轉到美職或沙特阿拉伯聯賽發展，並盛傳暫排英超第7位的阿士東維拉，已向這名33歲比利時國腳展開斟介。

另篤定降班的李斯特城宣布，效力13季的38歲前鋒占美華迪將在今季結束後離隊，而其告別戰將是5月18日英超煞科戰主場迎戰葉士域治。華迪迄今各賽事為「狐狸」上陣495次入198球，是奪得2015／16年英超、2020／21年英格蘭足總盃及2021年社區盾冠軍的功臣。

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