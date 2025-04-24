港隊｜科大SALSA計劃取錄11港將新生　林新棟盼藉此發展適合自己道路 (19:15)

自大學教育資助委員會2022／23學年起推出SALSA以來，科大以體育成就作評核準則，已取錄多名精英運動員，其中有入讀理學士課程的乒乓球港將蘇慧音（主修物理及延伸主修人工智能），今在記招宣布新學年將取錄另外11名運動員，人數較本學年多7人，是歷年來最高，涵蓋桌球、劍擊、賽艇、棒球、花樣滑冰、拯溺、帆船和田徑等項目。

新學年將成為科大工商管理學課程學生的林新棟，他表示選擇修讀該課程的原因主要是感受到政府對體育界的關注，並認為社會需要結合運動與商業的人才下，希望未來能規劃出適合自己的職業導向。談及日前無緣連續兩屆香港傑出運動員選舉頒獎禮奪得最佳運動組合獎，林新棟坦言並沒有感到特別失落，認為能被提名已是一種肯定，期望來年能有機會再度角逐。

粵港澳全運會將在今年11月舉行，26歲的林新棟雖未落實將出戰賽艇中哪個項目，但首度參賽的他仍對此十分期待，「透過杭州亞運奪金的經歷，認為在國內比賽感覺很親切，反應比想像中熱烈」。林新棟已與新拍檔陳至鋒磨合一段時間，去年9月更在全國錦標賽摘下男子雙人單槳賽金牌，他稱二人持續在比賽中學習及探索新方向。

至於應屆文憑試考生的的符歡將於新學年入讀理學士（經濟及金融學），他形容自己是個「幾鍾意讀書嘅人」，並對投資銀行（i-bank）工作充滿興趣。目前在世界美式桌球總會（WPA）世界排名第37位的他，直言未來目標是躋身世界前10名。同場的莫竣林則入讀工學士（計算機工程學），他透露現正為亞洲賽及全運會積極備戰。

對於學生運動員的支援，科大將為他們提供每年最高全額學費減免連同生活津貼共104,500元獎學金（可按續領）、海外比賽津貼和贊助等財政資源，同時擁有彈性上課安排、4年學生宿舍、額外醫生與物理治療服務、傷患跟進和心理輔導等配套。此外，校方也舉辦歡迎典禮，讓該些新生、香港體育學院代表、運動員的教練、中學校長、老師及家人等，一同慶祝各個精英運動員即將展開人生新一頁。

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