冰球︱五人冰球賽明起九龍灣開戰　參賽球手隊數破歷屆紀錄　港隊代表：一直打冰球源於友情 (19:40)

這個亞洲規模最大的五人冰球賽自2008年成立，今午在Mega Ice舉行開球儀式，今屆為期17天，將匯聚全球14個國家和地區共111支隊伍雲集香港，包括來自澳洲、加拿大、俄羅斯、中國、日本、中華台北、迪拜和泰國等，爭奪不同組別獎項，約1800名冰球運動員參賽，打破歷屆紀錄。賽事分青年及成年組，有74支青年組隊伍報名屬歷年之最，其中36隊來自香港。另設最佳前鋒、最佳防守球員、最佳守門員及最有價值球員等個人獎項。兩組別決賽在官方YouTube及社交網均設網上直播。

大會在今日發布會安排了多名打足此前14屆的球手到場分享多年參賽感受，並頒贈紀念品。其中將第15次參賽的港隊代表黃彥羲（Yannick）談及賽事水平越來越高，但早已看淡輸贏，「每年都問自己會不會是最後一舞」，而一直堅持打冰球運動源於友情，「有些朋友不是每天都見，但這個比賽大家都會來。我繼續參賽可能因為我們只有這個機會可以相聚，誰都不知道下次大家還能否再打」。

Yannick透露今晚將離港前往墨西哥參加世界賽，下月4日完賽後便會立即返港參加Mega Ice五人冰球賽，笑言多年來比賽日程都是如此輾轉，已駕輕就熟應對。另一男子球隊代表林懷高則表示這項賽事最具意義是主場出戰，「有市民會到場為你加油，這就是在香港參賽比到其他地方比賽的吸引之處」。林懷高與黃彥羲均是身兼教練，同場還有不少學生參賽，他們寄語小將們能夠在賽事交出好成績，展示能夠接班的實力。

男子冰球港隊在上周香港傑出運動員選舉獲頒「體育精神獎」 ，以表揚球隊在今年初哈爾濱亞冬運展現的團隊精神，以及在受襲事件中堅持克制的道德情操。黃彥羲認為這獎項鼓勵港隊成員更努力表現獲各界認可，亦有助宣揚香港冰球精神及運動發展。