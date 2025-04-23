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英超︱曼城絕殺維拉升第3　出席下季歐聯樂觀　哥迪奧拿：難免度過差勁一季 (19:20)

曼城今晨（23日）藉右閘馬菲奧斯紐尼斯補時取得今季英超首個入球，以2：1絕殺爭奪來季出席歐聯的勁敵阿士東維拉，並連續15次在聯賽主場交手勝出。「藍月」賽後34戰得61分，分別以1及2分反壓同是少踢1場的諾定咸森林及紐卡素升上第3，惟主帥哥迪奧拿承認即使最終如願參戰歐聯，球隊仍難免度過差勁的一季。

由於英超前五球隊來季可出席歐聯，所以剔除榜首利物浦和次席阿仙奴，第3至7位球隊均有機會取得餘下3張入場劵，而賽前排第3的諾定咸森林只領前第7的阿士東維拉3分，令賽前聯賽五連捷的維拉此役作客第5的曼城不容有失，而其曼聯借將鋒將「福仔」拉舒福特甫開賽18秒射門中柱彈出。7分鐘，曼城憑中場貝拿度施華後上射入打開紀錄。15分鐘，曼城守將魯賓戴亞斯禁區內撞跌維拉攻擊手積及梅菲被判12碼，福仔不負所托射入扳平完上半場。

曼城下半場控制戰局，但中場高華錫在63分鐘遠射未竟全功，前鋒馬莫殊於80分鐘的入球又因越位在先「食詐糊」，直至補時4分鐘才由翼鋒謝利美杜古左路發難，傳中予伏兵遠柱的馬菲奧斯紐尼斯窄位射入個人「開齋波」兼絕殺，終以2：1險勝，並自2007年9月至今，連續15次英超主場迎戰維拉勝出。主帥哥迪奧拿賽後說：「我們不是一支慣於末段破門的球隊，它是屬於阿仙奴及利物浦前帥高普的，故此我真的為這仗感到快樂。」

由於曼城餘下4輪對手依次只是下游的狼隊、修咸頓、中游的般尼茅夫和富咸，所以外界估計如無意外，他們將可出席下季歐聯。可是，哥帥認為即使能參加下季歐聯，以及打入英格蘭足總盃4強，球隊仍度過了差勁的一季。「藍月」將於下周日晚與森林爭入英足盃決賽，另一決賽席位則由水晶宮和維拉在周六晚爭奪。維拉主帥艾馬利說：「我軍此役最後一刻落敗，但我看到積極的一面。我們不能浪費時間，必須繼續前進，休息一天後，便須為碰水晶宮做好準備。」

此外，近10場英冠僅1勝的第14位球隊諾域治解僱36歲丹麥籍領隊科納，改由33歲的助教韋舒亞暫代領軍至季尾，這名阿仙奴名宿將於周六晚的聯賽「地標」督師出征米杜士堡，之後在下周六晚聯賽，主場迎戰由其「兵工廠」前隊友艾朗藍斯暫時領軍的尾二球隊卡迪夫城。

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